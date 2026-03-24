Organizan rutas para conocer Roquetas en Semana Santa
El 29 de marzo, el 1 y el 4 de abril, roqueteros y visitantes podrán conocer el municipio desde otra perspectiva
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Martes, 24 de marzo 2026, 12:34
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar organiza las rutas guiadas 'Tierra, Sal e Historia' para vivir la Semana Santa con un enfoque distinto para poder ... descubrir este municipio de la provincia de Almería.
La primera de las visitas guiadas es la conocida como los 'Tres Vigías del Tiempo', que se realizará el próximo Domingo de Ramos, el 29 de marzo y es necesario estar a las 12.00 horas en el Faro de Roquetas de Mar. La segunda visita guiada es la conocida como 'Roquetas de Siempre' y se realizará el Miércoles Santo, 1 de abril, para la que es necesario estar a las 12.00 horas en la Iglesia y ya la última visita, pero en este caso es de forma teatralizada es 'Tras los Muros del Tiempo', que se realizará el próximo Sábado Santo, 4 de abril, a las 12.00 horas en el Castillo de Santa Ana.
Todas ellas son de entrada libre. Para más información, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar deja el número de teléfono 635 229 998. El municipio de Roquetas de Mar cuenta con lugares y espacios únicos como el Castillo de Santa Ana, el Faro de Roquetas, el Museo Casa Anita, el Arrecife Barrera Posidonia Ocenánica, el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar, el Yacimiento Arqueológico de Turaniana, el Humedal de la Ribera de la Algaida y el Museo Aula del Mar, entre otros lugares.
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