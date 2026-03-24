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El Faro de Roquetas, uno de los espacios únicos del municipio. IDEAL

Organizan rutas para conocer Roquetas en Semana Santa

El 29 de marzo, el 1 y el 4 de abril, roqueteros y visitantes podrán conocer el municipio desde otra perspectiva

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 24 de marzo 2026, 12:34

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar organiza las rutas guiadas 'Tierra, Sal e Historia' para vivir la Semana Santa con un enfoque distinto para poder ... descubrir este municipio de la provincia de Almería.

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