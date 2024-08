La oposición reclama más Policía Local contra la inseguridad en Las 200 Viviendas

Javier Cortés Roquetas de Mar Jueves, 1 de agosto 2024, 20:49 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La situación que viven los vecinos de la barriada roquetera de Las 200 Viviendas es cada vez más complicada. Los problemas ya habituales de suciedad, ruidos, peleas y 'menudeo', se sumaron en el último mes, tres agresiones a empleados de Urbaser en el barrio.

Para Manolo García, portavoz del PSOE de Roquetas, lo ocurrido en las últimas fechas confirma la situación «explosiva» que se vive en esta zona, motivada por la «pasividad del alcalde, que lleva años mirando para otro lado ante el progresivo deterioro de la convivencia que se está extendiendo alarmantemente a otras partes de la ciudad».

Ante este escenario, García exigió al alcalde «medidas urgentes y contundentes» para «acabar definitivamente con este problema». De hecho, el portavoz, añadió que «esta misma mañana hemos recorrido sus calles y la acumulación de basuras era ya preocupante en las primeras horas sin servicio y aunque parece ser que el alcalde se ha comprometido a dar protección para desbloquear la situación, esto no se puede quedar en un mero parche y en una anécdota, porque es algo insostenible», advirtió el edil socialista.

Para el portavoz socialista, «esto no ocurre de la noche a la mañana, se ha estado gestando durante años, por no tomar medidas desde el principio para garantizar la convivencia y la prestación de servicios municipales, por ir permitiendo poco a poco el incumplimiento de las ordenanzas», denunció a la vez que acusó al alcalde y su equipo de Gobierno de «haber abandonado a los vecinos a su suerte».

Desde el PSOE se recordó que este nuevo y «gravísimo problema» llega justo cuando el equipo de Gobierno mantiene un conflicto con la plantilla de la Policía Local que está dejando las calles de la ciudad con sola una pareja por turno muchos días, en pleno verano, cuando se superan los 200.000 habitantes. «Es la tormenta perfecta, un fallo multiorgánico», en palabras de Manolo García, que atribuye esta acumulación de crisis a «décadas de abandono y dejadez del alcalde y sus concejales».

Por su parte, Soledad Pérez, portavoz de Vox, denunció que «desde VOX llevamos meses advirtiendo de esta situación tan insostenible que vive la Policía Local de Roquetas de Mar por la falta de efectivos».

La edil de la formación ultraconservadora también criticó que «desde el Gobierno municipal no se reconozca el trabajo de los agentes de la Policía Local, ya que no solo no tienen una mayor plantilla (actualmente son 118 agentes para una ciudad de 110.000 habitantes), sino que tampoco se les reconoce el trabajo a turnos ni el plus de productividad».