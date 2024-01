La oposición reclama medidas para garantizar el suministro de agua potable en Roquetas

Javier Cortés Roquetas de Mar Domingo, 21 de enero 2024, 23:13 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El pasado 30 de diciembre, los vecinos de Roquetas de Mar se encontraron con una noticia que les afectó de lleno: la no potabilidad del agua, ya que hubo una avería en el transformador de la Desaladora del Campo de Dalías.

Este suceso, que duró cerca de cuatro días, trajo para los ciudadanos el no poder beber agua ni utilizarla para la preparación de alimentos durante ese tiempo, coincidiendo con el ecuador de la época navideña.

Por su parte, el Consistorio roquetero dispuso de cuatro camiones cisterna para abastecer a la población distribuyendo el agua por distintos puntos del municipio.

Moción

El PSOE presentó una moción que insta al equipo de Gobierno a adoptar una serie de medidas para evitar el corte de suministro de agua potable a la población en caso de parada de la desaladora por avería o por labores de mantenimiento.

Para el concejal socialista, Rafael Torres, «lo ocurrido el pasado 30 de diciembre, en plenas celebraciones navideñas, no puede volver a pasar y debemos tener medidas y recursos suficientes para que la ciudad siga funcionando en caso de parada de la desaladora».

Tras preguntarse por el «daño incalculable» al sector turístico en caso de que la avería se hubiera producido en pleno verano, con miles de turistas, Torres advirtió de la seriedad del asunto, que «no puede tomarse a la ligera».

Por ello, la moción socialista insta, para empezar, a estudiar el acondicionamiento de depósitos para almacenar suficiente agua que permitan contar con algo más de margen en caso de parada de la desaladora.

El concejal socialista recordó que otros municipios que también reciben agua de la desaladora del Campo de Dalías, como Vícar o El Ejido, no sufrieron incidencias al contar con pozos de respaldo, pero «en Roquetas no tenemos más pozos que los de Bernal, que como se vio el pasado diciembre, tienen elevados niveles de radioactividad que hacen que el agua no sea potable».

Resto de la oposición

Por su parte, Almería Avanza se hizo eco de las demandas de los vecinos que les pidieron «información veraz y contrastada sobre las medidas con informes y análisis que deberían estar publicados en el portal de transparencia» del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para «mayor tranquilidad».

Además, la formación expone que «ya que ustedes tienen línea directa con la Junta de Andalucía podrían publicar dichos informes y dar alguna explicación, aunque no sea competencia municipal la desaladora».

Asimismo, Izquierda Unida - Podemos preguntaron al equipo de Gobierno al respecto que «los roqueteros también merecen saber por qué se ha dejado esquilmar el recurso hídrico para emergencias para el municipio, como es el Pozo del Peñón de Bernal, por el Ayuntamiento de Almería bajo el beneplácito de la Junta de Andalucía o por qué no se está usando ya, después de tantas promesas y compromisos, agua de la depuradora para baldear las calles y regar los parques de forma que se pudiera trabajar con ese excedente para emergencias».