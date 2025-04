La oposición pide «implicación» al alcalde de Roquetas para evitar la huelga de Urbaser

Javier Cortés Roquetas de Mar Lunes, 7 de abril 2025, 19:50 Comenta Compartir

La tarde del pasado viernes, IDEAL publicó que el comité de empresa de Urbaser de Roquetas se reunió para tomar la decisión de iniciar una huelga legal ante «la actitud de la empresa de no acceder a las reivindicaciones que venimos haciendo los trabajadores desde hace un año y que la empresa rechaza continuamente». Una huelga que comenzará la noche del jueves 10 de abril al 11 de Abril de 2025, teniendo esta convocatoria de huelga un carácter indefinido.

Ante esta situación, los partidos de la oposición llamaron a sentarse a las partes implicadas para solucionar el conflicto. De hecho, el PSOE de Roquetas ya lo advirtió en el Pleno de la semana pasada, en el que instó al alcalde a implicarse en las negociaciones para evitar la huelga y se ha ofrecido a mediar entre trabajadores y empresa «a la vista de la incapacidad o la falta de interés del alcalde, que parece estar esperando a que la huelga estalle para aparecer como salvador de última hora de un conflicto que él mismo ha alimentado, como suele hacer en estos casos».

Para el edil socialista, el problema del «tacticismo» del alcalde «que piensa más en su interés político que en el de la ciudad» es que «incluso aunque la huelga no llegue a empezar, gran parte del daño para nuestro sector turístico ya estará hecho, porque estamos a unos días de la Semana Santa y la noticia ahora mismo es que habrá huelga de limpieza a partir del jueves».

Conflicto

Torres ha recordado que el conflicto viene de lejos y «hace meses que desde el PSOE estamos observando esta deriva en el conflicto y lo hemos advertido en los plenos de los últimos meses». Pero, lejos de tomarse medidas para evitar que se llegara a la situación actual, el alcalde «ha alimentado las discrepancias con su favoritismo hacia la empresa, a la que no exige que cumpla con el contrato pero sí premia con más dinero cada vez que puede, mientras a los trabajadores se les debe dinero y se incumplen hasta los descansos legales».

Desde el PSOE se ha vuelto a insistir en una reivindicación ya histórica de los socialistas roqueteros, que es la creación de un órgano de control de las concesionarias en el Ayuntamiento para que políticos, junto a técnicos municipales, puedan evaluar el cumplimiento de los contratos de todos los servicios privatizados.

«El PP se opone frontalmente a un órgano que evitaría llegar a situación como ésta en Urbaser, una empresa a la que el alcalde ha permitido durante los 6 años de duración del contrato el incumplimiento de muchas de sus obligaciones y que además de aumentarle el canon, ha sido premiada con dos prórrogas del contrato una vez vencido», ha concluido Rafael Torres.

Por su parte, la formación ultraconservadora de Vox Roquetas también ha denunciado la «desastrosa» situación en la que se encuentra el servicio de recogida de basura.

Después de la «tremenda subida» en la tasa, contra la que solamente Vox presentó alegaciones y ningún otro grupo de la oposición apoyó, «nos encontramos con que la situación del servicio de recogida no solamente no ha mejorado, sino que «ha empeorado sustancialmente», afirma Soledad Pérez, portavoz de la formación ultra.

Pérez ha señalado al equipo de gobierno del Partido Popular de Gabriel Amar como principal responsable de esta situación «tan indeseable», ya que debe exigir a URBASER el cumplimiento estricto del pliego de condiciones para que Roquetas de Mar deje de ser una de las «ciudades más sucias de la provincia».

Falta de recursos

Lo primero que debemos destacar, afirma Pérez, es la «falta de recursos humanos y materiales» de la empresa URBASER, a la que el Consistorio le ha prorrogado el contrato por un año más.

El municipio ha experimentado un gran aumento de población durante los años de vigencia del contrato, con el consiguiente aumento de la carga de trabajo para una plantilla que «ya hace años era insuficiente», y que ahora se ve obligada a trabajar 27 días al mes y durante doce días consecutivos.

Una plantilla que, además, adolece de falta de estabilidad, puesto que «se abusa de la figura del fijo discontinuo y hay empleados que tan sólo son llamados para trabajar 5 meses al año».

Además, «la maquinaria se encuentra en mal estado y no operativa, por falta de mantenimiento. Faltan contenedores y los tres camiones lava-contenedores con que se cuenta, dos de ellos ni siquiera están operativos por avería grave», amenta la portavoz de Vox Roquetas que, para colmo, las agresiones a estos empleados no cesan, sobre todo en el barrio de las 200 Viviendas. «El alcalde, Amat, no puede ponerse de perfil ante esta problemática», concluye Pérez.

Por otro lado, el portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya, comentó que «esta noticia no nos ha pillado de sorpresa porque conocíamos la situación que están sufriendo los trabajadores, mientras que Urbaser y el Ayuntamiento de Roquetas no hacen nada por mejorar las condiciones laborales, a pesar de que el equipo de Gobierno siempre diga que las revisiones de precio de Urbaser son para pagar a los trabajadores, y aquí vemos como realmente no repercute en ellos».

«Chiringuito»

Montoya ha incidido en que desde Almería Avanza llevan meses denunciando la continuación de Urbaser como empresa prestadora de los servicios de limpieza en Roquetas y en una de esas ocasiones ya se refirió a la empresa como un chiringuito que tenía un chollo con el Ayuntamiento de Roquetas.

«Año tras año, el PP de Amat se dedica a prorrogar el contrato a Urbaser con sus consiguientes subidas de precio, que ya va por 12 millones de euros, a pesar de que los informes técnicos demuestran que la empresa lleva incumpliendo gravemente el contrato desde el día uno de su adjudicación, pero desde el Ayuntamiento no sólo no los controlan, no les hacen cumplir el contrato ni les sancionan, sino que les premian. Sólo hay que preguntarle a los vecinos para saber qué piensan de Urbaser y la limpieza en el municipio», ha criticado Pepe Montoya.

Apoyo a trabajadores

El edil roquetero ha querido mostrar su apoyo a los trabajadores y ha exigido al alcalde de Roquetas que tome cartas en el asunto para poner solución a esta grave situación que pone en riesgo la Semana Santa, primera época de turismo en el municipio.

A su vez, el portavoz de Izquierda Unida - Podemos, Zacarías Lucas Lekal comentó que «desde la formación expresamos nuestro total apoyo a los trabajadores de Urbaser en su legítima lucha por las condiciones laborales, dignas y justas, ya que las reivindicaciones que están planteando como las mejoras salariales, los descansos adecuados y la conciliación laboral y familiar son unas demandas esenciales»

Por otro lado, Lucas Lekal continuó concluyó con que «criticamos enérgicamente la gestión del Ayuntamiento de Roquetas, que está demostrando una falta de implicación total, tanto en la mediación del SERCLA, como el de garantizar los derechos laborales de los trabajadores, e insistimos desde Izquierda Unida - Podemos que la necesidad de remunicipalizar el servicio de limpieza es clave y sobre todo, compromiso con los derechos laborales de los trabajadores y asegurar los recursos públicos para que se destinen a mejorar el servicio y no a beneficiar a las empresas privadas».