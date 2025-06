La oposición pide al Ayuntamiento que exija a Urbaser que «cumpla» con los trabajores

Javier Cortés Roquetas de Mar Lunes, 23 de junio 2025, 23:00 Comenta Compartir

El Comité de Empresa de Urbaser Roquetas de Mar realizó este sábado un comunicado al que tuvo acceso IDEAL que denunció que la empresa concesionaria «incumple sistemáticamente» el convenio.

En el comunicado expusieron varios de los problemas que están contando los trabajadores. Uno de los ejemplos que pone el Comité de Empresa es que la promoción interna que hace por designación libre y no realizan sistemas de selección, según el convenio, además de contar con vehículos en estado «deficiente», algunos de ellos sin tener aire acondicionado «llegando a temperaturas por encima de lo que una persona puede soportar», entre algunos de los problemas existentes.

Mismamente, los partidos de la oposición han defendido a los trabajadores y pedido que el Ayuntamiento hable con la empresa concesionaria encargada de la gestión de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en Roquetas.

Incumplimientos

«Lo que pasa con el contrato de basura de la ciudad es muy grave y levanta muchas sospechas», indicó el concejal del PSOE Rafael Torres. El edil socialista recordó que «la empresa no solo está incumpliendo los acuerdos con los trabajadores, tampoco está cumpliendo con sus obligaciones recogidas en el contrato, que pagamos todos los roqueteros».

Torres reconoce no entender el motivo por el que el equipo de Gobierno del PP «no solo permite todos estos incumplimientos, que fueron certificados por los técnicos municipales en varios informes, sino que premia a la empresa con dos prórrogas del contrato que está ya vencido desde hace dos años y que nunca cumplió».

«Más grave aún, con este panorama, ni siquiera se han dado prisa para preparar todo el proceso para licitar el contrato ya vencido y buscar otra empresa», recalcó el concejal socialista.

Rafael Torres recordó que desde el PSOE ya se advirtió con meses de antelación del riesgo de huelga, como finalmente se produjo en Semana Santa, porque los ánimos estaban «muy caldeados» entre la plantilla, a la que se debe dinero y no está teniendo ni los descansos a los que tienen derecho.

«Lejos de escuchar, el PP de Amat, como siempre, ignoró las advertencias y no hizo nada para evitar una huelga en un momento clave para el sector turístico, es más, el alcalde no intervino hasta pasados tres días de huelga, aunque luego se jacta de haber conseguido su desconvocatoria, que logró a base de mentir a los trabajadores», ha afeado Torres.

Desde el PSOE se volvió a reclamar que desde el equipo de Gobierno «se actúe y se garantice tanto el cumplimiento de los derechos de los trabajadores como el del contrato de basura que pagamos todos los ciudadanos» y se instó a sacar la licitación del nuevo contrato «de manera urgente, a ver si esta vez el alcalde es capaz de tener un servicio adecuado al precio que pagamos todos los vecinos».

Condiciones de trabajo

Por su parte, desde el grupo municipal Vox manifestaron su firme apoyo a los trabajadores de Urbaser, «quienes, a través de su Comité de Empresa, denunciaron públicamente el incumplimiento reiterado del convenio colectivo por parte de la empresa concesionaria, así como las graves deficiencias en materia de salud laboral y condiciones de trabajo».

Según la formación ultra comentaron que «lo cierto es que tras la huelga que a punto estuvo de prolongarse durante toda la Semana Santa, las reivindicaciones siguen siendo las mismas porque sencillamente la empresa no ha cumplido su parte: sigue habiendo designaciones arbitrarias sin respetar los sistemas de promoción establecidos en el convenio, vehículos en condiciones deficientes, sin sistemas de ventilación adecuados en plena temporada estival, y centros de trabajo que desde hace años carecen de elementos básicos como luz o agua corriente».

«Esto no sólo significa que la empresa está faltando a sus obligaciones: el Ayuntamiento, como responsable último del servicio y garante del cumplimiento del pliego de condiciones, está siendo cómplice, por omisión, de prácticas empresariales que lesionan derechos básicos. Resulta inadmisible que, tras haberse desconvocado una huelga el pasado mes de abril en un gesto de responsabilidad por parte de los trabajadores, la empresa siga sin cumplir los compromisos adquiridos, mientras el equipo de gobierno guarda silencio.

Desde Vox se pide al alcalde y a su equipo de Gobierno «que cumplan la función inspectora y de control que por ley les corresponde y a la que no puede renunciar, y exijan a la concesionaria URBASER el cumplimiento de sus obligaciones. Exigimos transparencia, responsabilidad y respeto por la dignidad de los trabajadores que prestan un servicio esencial para todos los roqueteros».

Limpieza

Por otro lado, el grupo municipal Almería Avanza denunció «la dejadez del equipo de Gobierno del Partido Popular en Roquetas de Mar por permitir que la empresa concesionaria Urbaser siga incumpliendo el convenio colectivo y prestando un servicio deficiente, incluso después de los compromisos adquiridos para poner fin a la huelga que se produjo durante la Semana Santa». Desde la formación consideran que esta situación «no solo perjudica a los trabajadores, sino que empeora el grave problema de limpieza que sufre el municipio».

El portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya, fue contundente: «Si una empresa no cumple, se le acaba el contrato. Así de simple. Aquí no se puede seguir mirando hacia otro lado mientras las calles están hechas un desastre y los trabajadores están machacados. O el Ayuntamiento se pone serio con Urbaser o Roquetas seguirá pagando las consecuencias. Y con la salud de la gente y el dinero público no se juega».

Desde Almería Avanza critican que el Ayuntamiento siga permitiendo esta situación «sin mover un dedo». Denuncian que la «falta de control» sobre Urbaser está teniendo consecuencias visibles en las calles y en la salud de los trabajadores, y advierten «de que no se puede seguir gobernando desde el sillón sin pisar la realidad del municipio». Aseguran que «los vecinos merecen un servicio público digno, y no una empresa que incumple ni un equipo de Gobierno que lo consiente».

Derechos laborales justos

Por su parte, Zacarías Lekal, portavoz de IU - Podemos, comentó que «ya en el último Pleno la remunicipalización del servicio de basuras en Roquetas, algo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo, y ningún partido votó a favor de ello. Y ahora vemos de nuevo como esta empresa privada, Urbaser, incumple con los derechos de los trabajadores y el convenio».

«Ya que el equipo de Gobierno del Partido Popular vota en contra de hacer una empresa pública de basuras, por lo menos que haga su trabajo y que interceda ante esta empresa y los trabajadores que ahora mismo están desamparados y solos simplemente por luchar por sus derechos laborales justos».

«Lo que buscamos sobre todo del equipo de Gobierno es que no solo intercedan, es que la ley de contratos del sector público da herramientas a las administraciones para que cuando una empresa concesionaria incumpla el convenio de los trabajadores cómo está ocurriendo ahora mismo, se pueda disolver el contrato o incluso se puedan poner sanciones».

«Lo que esperamos es que si de verdad se da de baja de esta empresa, que no se vuelva a contratar porque los resultados que está dando esta empresa son nefastos», concluyó el portavoz de la coalición progresista.