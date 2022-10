La oposición formaliza la petición de un Pleno para que Barrionuevo explique su denuncia Ha sido pedido por PSOE, IU, CS y el no adscrito, Pepe Montoya, Vox finalmente se ha descolgado pero ha pedido lo mismo por separado

Los grupos municipales de PSOE, IU, Cs en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, así como el concejal no adscrito ex de Ciudadanos, Pepe Montoya, presentaron el pasado viernes la petición de un Pleno extraordinario para analizar la denuncia presentada hace una semana por el concejal de Turismo y Playas, Francisco Barrionuevo, sobre irregularidades en la tramitación de documentos municipales con la presunta falsificación de su firma.

De la petición, que es de obligado cumplimiento por el alcalde, se ha descolgado la formación ultraderechista Vox, que aunque inicialmente se mostró dispuesta a unirse al resto, finalmente optó por no firmar la petición con los demás, aunque ha presentado por su cuenta un escrito en el mismo sentido.

PSOE, IU, Cs y el no adscrito firmantes consideraron «muy preocupante» lo ocurrido, no ya solo por la denuncia de Barrionuevo, sino también y sobre todo por el «silencio» del alcalde, Gabriel Amat, que «sigue actuando como si nada hubiera pasado, pese a que hace una semana uno de sus concejales del equipo de Gobierno presentó una denuncia ante la Policía Nacional por irregularidades cometidas en el Ayuntamiento», recordaron.

«Amat debe explicar si conocía los hechos o no, y si piensa o no tomar alguna medida al respecto, es el alcalde y el máximo responsable del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, no puede actuar como si nada de esto fuera con él», indicaron los firmantes de la petición del Pleno en una nota de prensa.