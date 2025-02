La oposición acusa al PP de «falta de interés» en resolver la venta ilegal en Roquetas

Javier Cortés Roquetas de Mar Miércoles, 26 de febrero 2025, 20:36 Comenta Compartir

Este pasado lunes, este medio publicó en exclusiva una gran parte del escrito que registraron las Asociaciones de Comerciantes de Roquetas de Mar sobre una de las polémicas más socorridas en el municipio costero: la venta ilegal.

Las Asociaciones de Comercios de Roquetas solicitaron que «la distribución y localización de dichos puestos artesanos temporales, se realicen con la sensatez y rigor que se estima en la ordenanza municipal, que por ello, no se empleen métodos que consideramos discriminatorios hacia los comercios locales, y protejan así el pobre y maltrecho tejido comercial de Roquetas» y también solicitan «la puesta en marcha de un dispositivo contra la venta ilegal y revisión de estos puestos que tan efectivo ha sido otros años, pero más disuasorio aún».

Críticas

Por su parte, el PSOE explicó a IDEAL que «este es un tema que lleva muchísimos años generando polémica y que por muchas promesas que hace el equipo de Gobierno de Amat, sigue sin resolverse». Así lo aseguró el concejal Rafael Torres, que además de la «evidente falta de interés», culpa al conflicto existente en la Policía Local como una de las causas de que la situación esté empeorando.

«Llevamos tiempo advirtiendo que los ciudadanos estamos sufriendo las consecuencias de este conflicto con gran parte de la plantilla policial y que el PP de Amat está acrecentando cada día por su prepotencia y chulería», indicó. Ademas, Torres recordó que el control de la venta ambulante ilegal corresponde a la Policía Local, que es la que debe garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

«Debe ser la Policía Local la que ponga orden, tanto en la venta ambulante de la Urbanización como en ese mercadillo ilegal que se instala diariamente en Las 200 Viviendas», ha defendido el edil socialista, que ha recordado que «cuando Amat ha querido, se ha controlado la venta ambulante, incluso hemos tenido veranos con una unidad especial de casi una decena de agentes dedicados a eso, con resultados satisfactorios, el problema es que ahora no hay voluntad por parte del alcalde y el conflicto con gran parte de la Policía Local, que está llegando incluso a los tribunales, no ayuda precisamente».

Rafael Torres reclamó también que, además de eliminar los puestos ilegales, se compruebe que aquellos que tienen licencias por actividades de artesanía, cumplan con todos los requisitos legales. «Los comerciantes se quejan de que no se está controlando debidamente a los legales, como por ejemplo, que se aseguren que están dados de alta como autónomos, porque lo que no se puede permitir es una competencia desleal hacia el comercio que paga religiosamente sus impuestos», concluyó.

Por otro lado, la formación ultraconservadora de Vox, a través de su portavoz, Soledad Pérez, comentó a IDEAL que «es necesario que se modifique la ordenanza municipal, mientras tanto se precisa una mayor presencia policial para comprobar que estas personas al menos sí han presentado la solicitud, han abonado la tasa y cumplen los requisitos. Y muy especialmente, que se compruebe que los productos que se venden son realmente artesanos y no de fabricación industrial, como ocurre en numerosas ocasiones».

Además, la formación añadió que «reiteramos que esta situación que nosotros denunciamos supone una competencia desleal para aquellos comerciantes legítimos que abonan cuotas de autónomo, licencia, seguros, liquidan IVA, etc.». A la par que creen que «resulta también esencial el incremento de la vigilancia para reprimir el tráfico de copias y productos que infringen la propiedad industrial».

Soluciones

Por su parte, el portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya incidió en las numerosas veces que desde la formación pidieron soluciones y medidas para ayudar al comercio local, encontrándose siempre con el muro del Partido Popular en el Ayuntamiento de Roquetas.

«Esta situación viene de lejos y lo hemos denunciado durante muchos años. Sin ir más lejos, en 2023 ya pedimos un mayor control de la venta ilegal en el paseo marítimo y tomar medidas de prevención contra este fenómeno como fijar controles en las zonas de mayor incidencia y campañas para erradicar la venta ambulante ilegal», explicó Montoya, que, además, criticó la gestión del PP respecto al comercio local.

«Hemos solicitado en muchas ocasiones, por ejemplo, poner en marcha los bonos de consumo que se llevan a cabo en la mayoría de grandes ciudades y siempre nos encontramos con la respuesta negativa por parte del equipo de gobierno», lamentó Montoya que no le extraña, un año más, la queja de los comerciantes y empresarios, ya que desde el Ayuntamiento no se hacen cumplir las ordenanzas municipales.

«Contamos con infinidad de ordenanzas pero muchas de ellas no están bien redactadas y si, además, no existen efectivos policiales suficientes para vigilar que se cumplan estas ordenanzas y no se sancionan las infracciones, los que no cumplen siguen campando a sus anchas y cada vez son más, a sabiendas de la pasividad del Partido Popular», denunció el edil de Almería Avanza, que tiende la mano a comerciantes y empresarios para reunirse y trabajar conjuntamente para llevar a buen término los reclamos y las necesidades del sector.