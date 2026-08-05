Omar Montes protagoniza la noche musical de este jueves en Roquetas

La zona de Playa Serena II, en la Urbanización de Roquetas de Mar, recibe este jueves, 6 de agosto, a partir de las 22:00 ... horas a Omar Montes, quien ofrecerá un concierto a pocos metros de la playa. Esta actividad se incluye en la programación del ciclo cultural 'A pie de calle'.

Omar Montes es un cantante que ha ido ganando una enorme popularidad dentro del panorama musical actual. Es un joven artista que en poco tiempo ha conseguido el cariño del público gracias a su carisma, talento y constante esfuerzo.

Actualmente representa un verdadero referente para muchos jóvenes que ven en él un claro ejemplo de superación y perseverancia. Con una vida marcada por la determinación, ha logrado transformar su pasión por la música en una exitosa carrera profesional.

Esta trayectoria le ha llevado a colaborar con grandes figuras de la industria y a participar en diversos programas de televisión, espacio donde ha podido mostrar su lado más cercano y personal ante la audiencia.

En su adolescencia se interesó activamente por el boxeo, un deporte en el que llegó a destacar a nivel amateur. Sin embargo, su verdadera vocación siempre fue la música. Durante esos años comenzó a desarrollar su estilo propio y a participar en pequeños eventos locales para darse a conocer en su barrio y en los alrededores.

Sus primeros pasos no fueron sencillos. Empezó grabando sus canciones de manera autodidacta, pero sus letras cargadas de realismo y experiencias personales pronto llamaron la atención de un público que se sentía muy identificado con sus vivencias.

A medida que su popularidad creció, empezó a colaborar con otros artistas de la escena urbana. Así fue perfeccionando su técnica e integrando géneros diversos que van desde el reguetón y el flamenco hasta el trap y el hip-hop.

El gran salto a la fama le llegó de la mano de varios programas de televisión. En 2018 se unió al elenco de concursantes de 'Gran Hermano VIP', donde mostró una faceta más íntima.

Sin embargo, fue en 'Supervivientes 2019' donde terminó de darse a conocer masivamente. Allí destacó en las pruebas físicas y demostró una habilidad excepcional para conectar con la audiencia, ganándose además el respeto de sus compañeros gracias a su actitud positiva.

Su victoria en el concurso marcó un antes y un después en su carrera. No solo le otorgó una enorme visibilidad mediática, sino que también consolidó definitivamente su posición como figura pública.

Canciones como 'Alocao', 'La Rubia' o 'Ron con Coca' ya forman parte del repertorio reciente del pop nacional. Además, su catálogo cuenta con colaboraciones junto a artistas de la talla de C. Tangana, Bad Gyal, Quevedo, Lola Índigo, Nicky Jam o Farruko.