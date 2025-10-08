Ofrenda floral a la patrona y varios reconocimientos a dos personalidades en Roquetas Los roqueteros vivieron este martes su día grande con la salida procesión de su Patrona por las calles del centro

El municipio de Roquetas realizó este lunes la eucarística y la tradicional ofrenda floral organizada por la Hermandad Señora del Rosario Coronada en el templo que acoge a la Patrona de Roquetas.

El alcalde, Gabriel Amat, junto con todos los concejales del equipo de Gobierno y con la asistencia del parlamentario andaluz, Juanjo Salvador, participaron en esta emotiva ofrenda junto al resto de representantes de la Policía Local, Protección Civil, asociaciones, colegios y entidades deportivas junto con cientos de vecinos de Roquetas.

Una vez finalizada la misa, presidida por el párroco, Victoriano Montoya, se entregaron los nardos y rosas que engalanaron este martes el trono para salir en procesión por las calles de Roquetas de Mar sobre las ocho de la tarde dentro de los cultos religiosos que se celebran con motivo de estas fiestas que cierran el calendario de fiestas patronales del municipio.

Además, durante el acto se realizó la bendición del trono, los enseres y los trajes de procesión. Para culminar, se entregaron dos placas de agradecimiento: una a Paula Orfebres y otra a Paulino Fernández y María Ángeles Martínez, por la elaboración del trono y los enseres.