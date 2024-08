Ocho heroínas demuestran que, pese al cáncer de mama, queda 'Mucho por Vivir'

David Roth Almería Jueves, 1 de agosto 2024, 12:22 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

De pie y aplaudiendo. Así recibieron a las ocho modelos, mujeres mastectomizadas que han participado en el desfile 'Mucho por vivir'. Reconocimientos que el público que llenó a rebosar este miércoles el Castillo de Santa Ana, ha repetido, emocionado, en varias ocasiones. Y es que las ocho mujeres operadas de cáncer de mama, que se encuentran en diferentes procesos de la enfermedad.

En el rostro de las ocho mujeres se apreciaba la alegría compartida de este momento que contribuye a su autoestima, y desde situaciones diferentes se han unido para visualizar a las mujeres con cáncer de mama. Han participado Amelia Zamora Marín, de Almería, operada hace dos años, «agradecida a la vida y feliz por estar aquí hoy y poder transmitir que sí se puede vivir con esta enfermedad, que hay que ser positiva». Fátima López Idáñez, diagnosticada hace dos años, «el cáncer me recordó que la vida es un viaje y que puede acabar en cualquier momento, así que desde entonces la vivo y disfruto al máximo con mi gente, dejando atrás el equipaje pesado de los miedos y preocupaciones innecesarias».

Toñi Capel Lores, «cuando llamó a mi puerta esta enfermedad me asusté mucho, pero he logrado salir de ella. Aun con mis secuelas, pero lo más importante es que estoy viva gracias a mi familia y amigos. Soy la danza en la tormenta». Pepa Magán Sánchez, de Roquetas de Mar, cuenta que «el año pasado me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo. No ha sido fácil, pero lo logré. Hoy por hoy estoy limpia, y todo ha sido posible gracias al apoyo de mi familia y amigos».

Rosario García Salvador, de Almería, asegura que «después de un duro y largo proceso de recuperación, aquí me encuentro, preparada para desfilar de nuevo con mucha ilusión, alegría y esperanza. Gracias a la Asociación por su apoyo en todas las fases y permitirme participar en este emotivo evento».

María José Acedo Rubira reconoce que «el cáncer de mama ha venido a enseñarme a valorar mucho más el presente, sin pensar tanto en el futuro y recordar menos el pasado. Sigue siendo un trabajo que tengo que hacer a diario. De todo se aprende, y la última recaída me ha demostrado que no podemos controlarlo todo, y que de lo que pasa, siempre será lo mejor que nos podría pasar. Estoy agradecida a la vida».

La séptima modelo es Mercedes Eulalia Lorca, a la que hace nueve años le detectaron el cáncer. «Tenía factor 6, el peor, Ahora llevo una prótesis y gracias a mi familia y alumnos, porque soy monitora de sevillanas, estoy aquí y lo puedo contar. Nunca hay que hundirse y hay que vencer ese camino que Dios nos ha dado».

Por último, Victoria Sánchez López, de Tíjola, fue diagnosticada hace tres años. «Todo esto me ha hecho mejorar, siendo ahora una mujer más fuerte y sobre todo feliz. Por último, quiero agradecer por poder volver a repetir esta bonita experiencia con mis maravillosas compañeras. Esta experiencia me hace sentir una mujer segura y empoderada. Gracias todos los presentes y en especial a las que se quedaron en el camino. Un beso al cielo».

Las ocho mujeres han desfilado en lencería y moda de baño, muy aplaudidas, en un acto presentado por Alfonso López Salmerón, y las coreografías de la Academia de Baile María Carricondo,

«Han demostrado una gran fortaleza y son un ejemplo para otras compañeras a las que acaban de diagnosticar la enfermedad», destaca Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, entidad organizadora del evento, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Su alcalde, Gabriel Amat, manifestó que «es un orgullo y satisfacción para Roquetas de Mar hacer este desfile. Nos sentimos satisfechos de colaborar con la labor de una asociación tan importante como esta. El Ayuntamiento está comprometido con la lucha contra el cáncer desde hace décadas, y recuerdo cómo ya colaboramos con un millón de pesetas para crear una habitación para niños y niñas con cáncer en Torrecárdenas en los años 90 del siglo XX. Siempre nos tendrán a su lado».

Magdalena Cantero quiso «agradecer públicamente a Gabriel Amat, no solo por el apoyo institucional que brinda a la asociación, sino también por su implicación personal con nuestra Asociación». Centrada en el desfile, la presidenta explica que «habitualmente hablamos de dolor, tristeza y otras situaciones relacionadas con el cáncer, pero venimos a hablar de alegría, vida, investigación y para reconocer la fortaleza de las mujeres mastectomizadas. Mujeres que eran incapaces de salir a la calle por las secuelas hace unos años, y hoy desfilan orgullosas».

La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, afirmó que «es una actividad con la que queremos, por un lado, incidir en la prevención y detección precoz del cáncer, y, por otro, apoyar a las personas con cáncer y sus familiares. El reto es lograr en el año 2030 un 70% de supervivencia frente al cáncer de cualquier tipo. Forma parte de un programa en el que abordamos la enfermedad desde el punto de vista médico, psicológico y social».

A su lado, la presidenta de la Junta Local de la Asociación en Roquetas de María, María Dolores Núñez, ha destacado «la respuesta que siempre demuestran los roqueteros. Ya se hizo en Almería y ahora en Roquetas de Mar, y la respuesta es maravillosa».

El alcalde de Roquetas de Mar ha estado acompañado por los concejales Loles Moreno, María Ángeles Alcoba, Daniel Salcedo y Susi Ibáñez, y también ha asistido el presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco Martínez Amo, y el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deporte de la UAL, Gabriel Aguilera,

En el año 2023, en la provincia de Almería se diagnosticaron 3737 nuevos casos de cáncer, de los 481 fueron por cáncer de mama. En esta línea, fallecieron por cáncer 1343 personas, de las que 90 fue a causa del cáncer de mama. Por eso, son importante las revisiones y prevención precoz.

Esta actividad ha contado con la colaboración de Ortopedia del Río y la marca de bañadores, sujetadores y prótesis Anita, el Centro Capilar Miranda con las pelucas de la marca 'Marvi'; Loli García y Bernardino Pérez; peluquería y salón de belleza Athenea; Isa Núñez Belleza y Bienestar; Mirun Infinitum; Rodrimar; Congresur; Academia de Baile María Carricondo, Julio Crespo Jiménez y Antonio Pérez.