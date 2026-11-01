Las obras del segundo instituto de Las Marinas de Roquetas superan el 27% de ejecución

Las obras del IES Punta Entinas (anteriormente denominado como IES Las Marinas) superan ya el 27% de ejecución. Dentro de los avances ya realizados destacan ... el haberse completado la estructura tanto del edificio destinado a aulario como del gimnasio. Asimismo, finalizaron los trabajos de albañilería correspondientes a las plantas baja y primera, según la información facilitada por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) a IDEAL Almería.

Por su parte, los trabajos se centran en la ejecución de la albañilería de la segunda planta y de la cubierta, mientras que también se inició la instalación eléctrica en la planta baja.

El nuevo instituto de Las Marinas será de tipología D4+B2.2, es decir, tendrá cuatro líneas de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato y albergará un total de 620 puestos escolares, permitiendo la retirada de aulas prefabricadas, actualmente en uso para atender las necesidades de escolarización.

El edificio se levantará sobre una parcela de 5.365 metros cuadrados situada en la confluencia de la avenida ciudad de Córdoba y la calle Lucena, y dispondrá de más de 5.000 metros cuadrados construidos.

Estructura

En las plantas primera y segunda se distribuirán los espacios docentes de Secundaria y Bachillerato; en concreto, para ESO habrá 16 aulas polivalentes con 480 plazas, dos aulas de música, dramatización y audiovisuales, aula de educación plástica y audiovisual, aula taller, dos aulas de desdoble y otras dos de apoyo y refuerzo pedagógico; y para Bachillerato contará con cuatro aulas polivalentes para 140 estudiantes, aula de tecnología, aula de dibujo, aula de desdoble y otra de apoyo y refuerzo pedagógico, así como tres laboratorios, que compartirá con el alumnado de Secundaria.

En la planta baja se ubicará la zona de administración, con la secretaría, conserjería y reprografía, despachos de secretario/a, dirección, jefatura de estudios, despachos para el Ampa y el alumnado, sala de orientación, aseos y sala del profesorado. También en esta planta se localizarán el almacén general, los vestuarios para el personal no docente, los cuartos de instalaciones, de limpieza y basura, además de la biblioteca, la cafetería, el aula de educación especial con el aseo adaptado, 15 departamentos y el gimnasio con aseos y vestuarios.

En el exterior, el nuevo IES de Las Marinas dispondrá de porches cubiertos, zona de juegos, pista polideportiva, área ajardinada, huerto, zona de estacionamiento para vehículos y una superficie reservada para futuras ampliaciones en caso de necesidad.

El edificio disfrutará de sistemas de ventilación natural, bioclimatización mediante refrigeración adiabática, placas solares fotovoltaicas y calefacción mediante radiadores de agua conectados a fuentes de energías renovables. El proyecto tiene la preevaluación para obtener el certificado de sostenibilidad Verde de Green Building Council España (CBCe).

La construcción del nuevo IES de Las Marinas forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y dispone de cofinanciación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.

Primera piedra

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, asistió el pasado 2 de marzo de este año junto al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, al acto de colocación de la primera piedra del nuevo Instituto de Educación Secundaria situado en la zona de Las Marinas, en Roquetas, en cuyas obras la Junta invierte 8,6 millones de euros.

En declaraciones a los periodistas, Castillo resaltó la importancia de que Roquetas cuente con una red de infraestructura docente de calidad y adaptada a los nuevos tiempos que beneficia el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Igualmente, Castillo afirmó que «la colocación de una primera piedra siempre es motivo de alegría dado que va a dar comienzo una obra muy esperada por la comunidad educativa del municipio». Esta actuación, señaló, tiene un plazo de ejecución estimado de 22 meses, con la previsión de que, si todo evoluciona con normalidad, las obras finalicen a finales del 2027.