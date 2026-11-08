Las obras de la sede judicial de Roquetas están al 30 por ciento de ejecución

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, realizó este viernes una visita técnica a las obras de construcción de la futura sede judicial del ... municipio con el objetivo de conocer sobre el terreno el estado de los trabajos que se están llevando a cabo en estas instalaciones.

Durante el recorrido, Amat estuvo acompañado por la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería, Juana Tarifa Martín, la secretaria general provincial, Ana María Molina y el director general de Infraestructuras Judiciales, Benito Gálvez.

Durante esta visita pudieron conocer las actuaciones que se están desarrollando en el edificio, así como las características técnicas de una infraestructura destinada a albergar los servicios judiciales de Roquetas.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó la importancia de esta infraestructura para el municipio, señalando que «la futura sede judicial permitirá contar con unas instalaciones más adecuadas a las necesidades de una ciudad como Roquetas de Mar, con espacios que contribuirán a mejorar la organización de los servicios judiciales y a facilitar una atención más ágil y eficaz a los ciudadanos».

En este sentido, Amat subrayó que «es importante que Roquetas de Mar disponga de unas dependencias judiciales acordes con su población y con la actividad que registra el municipio, que permitan mejorar tanto las condiciones de trabajo de los profesionales como el servicio que se presta a los vecinos».

En este momento, los trabajos cumplen los plazos previstos, ya que a día de este viernes el grado de ejecución de estos trabajos alcanzan el 30 por ciento. En concreto, se ejecutó más de la mitad de la instalación del suelo del edificio.

Por otro lado, se iniciaron los trabajos de tabiquería de cartón yeso así como la instalación eléctrica y climatización junto con la ejecución de las pendientes de las cubiertas para su inminente impermebealización. Además, la fachada de edificio está ya ejecutada al 90 por ciento, mientras que tanto el suelo como el techo del sótano está ya finalizado y, en un 80 por ciento , la tabiquería de éste.

Distribución de espacios

Respecto a la urbanización, ya están ejecutadas todas las redes de saneamiento y en breve se va a llevar a cabo el acondicionamiento y adecentación de la futura zona de apacarmientos y jardinería. De esta forma, esta previsto que las obras de construcción de la sede judicial de Roquetas de Mar finalicen el próximo mes de mayo.

Así, en la planta baja estará el acceso principal y se ubicarán los servicios a la ciudadanía (Registro Civil, Salas de vista y de bodas, Servicios Comunes, Juzgado de Guardia, Fiscalía, Colegios Profesionales y Clínica médico forense). En la planta primera se ubicarán los órganos judiciales, con los despachos de los jueces y espacios para los funcionarios, así como los servicios de mediación y el Servicio Común de Ejecución. Ambas plantas estarán equipadas con salas de lactancia y descanso.

El sótano estará dedicado a la zona de detenidos, conectada con el Juzgado de Guardia, los vestuarios, talleres y almacenes, depósitos de piezas de convicción y se equipará una Sala Gesell para la práctica pruebas preconstituidas que permita tomar declaración y grabar los testimonios de víctimas especialmente vulnerables, evitando así una doble victimización como parte de un modelo de Justicia más humana.

La obra la realiza la Unión Temporal de Empresas (UTE) Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U., por un importe de 11.413.805,35 euros, (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 16 meses. Con esta infraestructura, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar da respuesta a una demanda histórica del municipio, dotándolo de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales del partido judicial.

Esta sede judicial será la primera en toda la comunidad autónoma andaluza que se levantará mediante la fórmula de colaboración público - pública, duplicando la superficie actual hasta superar los 6.000 metros cuadrados.