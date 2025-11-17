Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación

La localidad de Roquetas de Mar sigue mirando al futuro con la multitud de proyectos que tiene 'entre ceja y ceja' como la Rambla de ... San Antonio en Aguadulce, el hospital de Alta Resolución (HAR) de Roquetas, la Comisaría de Policía Local, la Ciudad Deportiva y la sede judicial, proyectos que se han ido sumando (algunos ya entraron en su recta final) con el que Roquetas sigue perfilando su futuro más cercano.

Otro de los proyectos que va tomando 'velocidad de crucero' es sin duda las obras que se están realizando en el Puerto de Roquetas para renovación ocho pantalanes y del foso del varadero, con una inversión del Gobierno de Juanma Moreno de unos 2,5 millones de euros.

De hecho, las obras del Puerto de Roquetas de Mar ya se encuentran ligeramente superior al 50% de certificación y la previsión, según confirmaron fuentes de la Junta de Andalucía, es que la obra civil esté acabada para finales de este año.

Ya, a principios de septiembre, IDEAL informó de que la Junta de Andalucía finalizaría antes de que concluya el año la remodelación de este puerto. Así lo manifestó la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante su visita junto al alcalde, Gabriel Amat.

Rocío Díaz resaltó que, con esta remodelación, el puerto de Roquetas de Mar «va a experimentar un salto de calidad sin precedentes gracias a unas instalaciones más modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades de los usuarios con la reforma de la dársena deportiva».

Actividad portuaria

La titular de Fomento subrayó asimismo que las obras «han respetado en todo momento el día a día del puerto, intentando así interferir lo menos posible en su actividad». Prueba de ello, fueron estos meses de verano, de gran actividad portuaria náuticadeportiva, donde la Consejería de Fomento, en coordinación con el Consistorio y el sector, optó por paralizar los trabajos para reanudarlos a principios de septiembre.

Rocío Díaz incidió en «la apuesta estratégica del Gobierno de Juanma Moreno con sus puertos, que son piezas clave en el devenir económico, social y turístico de ciudades como Roquetas de Mar».

Desde 2019, se invirtieron en la mejora y modernización de las instalaciones portuarias cerca de seis millones de euros. Así, la titular de Fomento anunció que próximamente se destinará 450.000 euros en «un proyecto de mejora del dragado del puerto de Roquetas, para abarcar un área más amplia que proporcione una mayor navegabilidad y accesibilidad al puerto y al muelle pesquero».

En cuanto al dragado, y según fuentes de la Junta de Andalucía, se va a demorar al menos hasta la llegada del mes de marzo debido a la tramitación de Costas, del Gobierno Central.

Remodelación estructural

Las obras actualmente en ejecución supondrán la remodelación estructural de los ocho pantalanes de la dársena deportiva y la construcción de un nuevo foso de varadero con dos brazos de hormigón en masa, cimentados sobre sendas banquetas de piedras de escollera de 500 kilogramos.

El foso deberá tener unas dimensiones de siete metros de ancho y 20 metros de largo para la inclusión de todas las embarcaciones actuales. Esta renovación permitirá ganar espacio y posibilitar que la flota pesquera pueda reparar sus embarcaciones dentro del puerto de Roquetas, en lugar de desplazarse a otros puertos donde cuenten con una infraestructura de izado de mayor capacidad.

El puerto de Roquetas cuenta actualmente con 245 atraques de gestión directa distribuidos en ocho pantalanes fijos de hormigón, una solución que se adoptó hace casi 20 años. Estos pantalanes cubren una superficie de aproximadamente 6.200 metros cuadrados. La renovación prevista conservará la tipología existente, utilizando tableros de placa alveolar pretensada, diseñados específicamente para zonas marítimas.