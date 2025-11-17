Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los pantalanes que se están construyendo en el Puerto de la localidad de Roquetas de Mar. Javier Cortés

Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación

La previsión, según fuentes de la Junta de Andalucía, es que la obra civil esté acabada para finales de este año

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 03:03

Comenta

La localidad de Roquetas de Mar sigue mirando al futuro con la multitud de proyectos que tiene 'entre ceja y ceja' como la Rambla de ... San Antonio en Aguadulce, el hospital de Alta Resolución (HAR) de Roquetas, la Comisaría de Policía Local, la Ciudad Deportiva y la sede judicial, proyectos que se han ido sumando (algunos ya entraron en su recta final) con el que Roquetas sigue perfilando su futuro más cercano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 El parto sorpresa de una joven que dio a luz en su casa: «No sabía que estaba embaraza»
  4. 4 Graban el choque de un kamikaze en la autovía de Mijas que deja cinco heridos
  5. 5 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  6. 6 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  7. 7 Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española
  8. 8 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final
  9. 9

    Cinco millones para un supercomputador de Nvidia
  10. 10

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación

Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación