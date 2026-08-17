Las obras del Paseo de Los Baños encaran su recta final para embellecer Roquetas

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, visitó la mañana de este lunes los trabajos que se están llevando a cabo en el Paseo ... de Los Baños, uno de los espacios de ocio y disfrute al aire libre más importantes de la ciudad, situado en pleno corazón del municipio. La actuación se encuentra ya en su tercera y, a falta de acometer los últimos retoques, el Paseo de Los Baños se abrió para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de este espacio durante el periodo estival.

El alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, puso en valor los trabajos, que se acometieron en los últimos meses, en colaboración con la Diputación Provincial. «Hoy abrimos una tercera fase de las obras. Aunque no está todavía totalmente terminada, faltan algunos retoques como la pintura del carril bici o zonas de ajardinamiento, pero lo que es el Paseo aquí está para que los vecinos y visitantes lo disfruten y puedan pasear bajo los árboles y zonas ajardinadas y de sombra», explicó Gabriel Amat, que visitó la zona acompañado de técnicos municipales y de la Diputación Provincial de Almería.

Trabajos

Los trabajos permitieron mejorar y poner en valor este entorno mediante la renovación de pavimentos, zonas ajardinadas, alumbrado y mobiliario urbano, además de la incorporación de nuevos bancos, papeleras y fuentes adaptadas. Uno de los aspectos más llamativos es la incorporación de bancos públicos para que todos aquellos que quieran hacer una parada en los días de sol y disfrutar de la sombra de los ficus puedan hacerlo.

«Muchos vecinos y visitantes nos los han pedido y desde el Ayuntamiento hemos entendido que debíamos ponerlos para cumplir una demanda de los usuarios», afirmó Gabriel Amat.

Por su parte, Gabriel Amat puso en valor el Paseo de los Baños, como una de las arterías principales de la ciudad. «Es un lugar privilegiado en el centro de la ciudad, que nos conduce a la playa y que ahora todos podrán disfrutar en todo su esplendor».

Se trata de una actuación que se llevó a cabo en colaboración con la Diputación Provincial, en una zona de a ciudad que, gracias a su bulevar central, tiene una gran afluencia tanto de vehículos como de peatones. En concreto, esta obra de adecuación y embellecimiento cuenta con un presupuesto de 874.500 euros.

Proyecto

El proyecto contempla la adecuación de distintas zonas del bulevar central del Paseo de los Baños, una vía que conecta el centro urbano de Roquetas de Mar con el paseo marítimo y que dispone de acerados, zonas ajardinadas, espacios de tránsito peatonal y también carril bici. La intervención va a sustituir el pavimento, además de actuar en las zonas ajardinadas, renovar columnas de alumbrado público e instalar un nuevo mobiliario urbano.

Los trabajos incluyen la demolición de unos 4.400 metros cuadrados de acerado y solera, el saneo y limpieza de raíces, la instalación de riego por difusores y la sustitución de columnas de alumbrado público de cuatro metros de altura.

El proyecto también prevé la ejecución de una solera de hormigón con mallazo y la colocación de baldosa de terrazo, además de la reposición de bordillos, la intervención sobre el carril bici y la recolocación de bordillo jardinero existente. Los trabajo, además, incorporan unos 25 bancos, 20 papeleras, 45 metros de barandilla de acero inoxidable y tres fuentes bebedero adaptadas en la zona.

Esta actuación se realizará manteniendo la tipología de pavimento ya existente en tramos previamente renovados y respetando la distribución actual de los espacios.