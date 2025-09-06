Las obras de modernización del Puerto de Roquetas concluirán a finales de año La consejera ha anunciado una mejora en el acceso tanto al puerto como al muelle pesquero con una ampliación del dragado

El alcalde del municipio, Gabriel Amat, visita el Puerto de Roquetas junto a la consejera de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz.

Sábado, 6 de septiembre 2025

La Junta de Andalucía finalizará antes de que concluya el año la remodelación del puerto de Roquetas de Mar. Así lo manifestó la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante su visita junto al alcalde, Gabriel Amat, al puerto, donde el Gobierno andaluz invirtió 2,5 millones de euros en la renovación de los ocho pantalanes y del foso de varadero.

Rocío Díaz resaltó que, con esta remodelación, el puerto de Roquetas de Mar «va a experimentar un salto de calidad sin precedentes gracias a unas instalaciones más modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades de los usuarios con la reforma de la dársena deportiva».

Actividad portuaria

La titular de Fomento subrayó asimismo que las obras «han respetado en todo momento el día a día del puerto, intentando así interferir lo menos posible en su actividad». Prueba de ello, fueron estos meses de verano, de gran actividad portuaria náuticadeportiva, donde la Consejería de Fomento, en coordinación con el Consistorio y el sector, optó por paralizar los trabajos para reanudarlos a principios de septiembre.

Rocío Díaz incidió en «la apuesta estratégica del Gobierno de Juanma Moreno con sus puertos, que son piezas clave en el devenir económico, social y turístico de ciudades como Roquetas de Mar». Desde 2019, se inviertieron en la mejora y modernización de las instalaciones portuarias cerca de seis millones de euros.

Así, la titular de Fomento anunció que próximamente se destinará 450.000 euros en «un proyecto de mejora del dragado del puerto de Roquetas, para abarcar un área más amplia que proporcione una mayor navegabilidad y accesibilidad al puerto y al muelle pesquero».

De igual forma, se está trabajando en dos proyectos: uno para la mejora de los locales comerciales y los accesos peatonales, y un segundo para mejorar la operatividad de la lonja.

Remodelación estructural

Las obras actualmente en ejecución supondrán la remodelación estructural de los ocho pantalanes de la dársena deportiva y la construcción de un nuevo foso de varadero con dos brazos de hormigón en masa, cimentados sobre sendas banquetas de piedras de escollera de 500 kilogramos.

El foso deberá tener unas dimensiones de siete metros de ancho y 20 metros de largo para la inclusión de todas las embarcaciones actuales. Esta renovación permitirá ganar espacio y posibilitar que la flota pesquera pueda reparar sus embarcaciones dentro del puerto de Roquetas, en lugar de desplazarse a otros puertos donde cuenten con una infraestructura de izado de mayor capacidad.

El puerto de Roquetas de Mar cuenta actualmente con 245 atraques de gestión directa distribuidos en ocho pantalanes fijos de hormigón, una solución que se adoptó hace casi 20 años.

Estos pantalanes cubren una superficie de aproximadamente 6.200 metros cuadrados. La renovación prevista conservará la tipología existente, utilizando tableros de placa alveolar pretensada, diseñados específicamente para zonas marítimas.

Además de la consejera y el alcalde, visitaron las obras el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Ignacio Álvarez - Ossorio; y la delegada territorial de Fomento en Almería, Dolores Martínez Utrera.

