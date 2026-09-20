La obra de la futura sede judicial de Roquetas supera el 20 por ciento de ejecución

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a representantes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U, ... visitó las obras de construcción de la futura sede judicial del municipio ubicada en la calle Antonio Pintor.

Amat tuvo la oportunidad de comprobar el desarrollo de estos trabajos que se van acometiendo cumpliendo los plazos previstos. Una vez que se ejecutó la estructura del edificio, en la actualidad las obras se centran en los trabajos de albañilería, cierre de la fachada y trazado de las instalaciones lo que hace indicar «que las los trabajos de construcción del inmueble se están desarrollando con mucha agilidad».

El regidor destacó que la futura sede judicial «va a suponer un importante avance para Roquetas de Mar, porque permitirá disponer de un edificio diseñado específicamente para dar respuesta a las necesidades de la Administración de Justicia y contribuirá a agilizar y mejorar la atención que se presta a los ciudadanos». A su vez, el alcalde incidió en que «Roquetas de Mar necesitaba unas instalaciones judiciales acordes con el crecimiento y las necesidades actuales del municipio. Estamos hablando de un inmueble moderno, funcional y adaptado a la actividad diaria de jueces, fiscales, profesionales y usuarios, que contará con los equipamientos, espacios e instalaciones necesarios para ofrecer un servicio público más eficaz y de mayor calidad».

En este sentido, Amat señaló que «nuestro objetivo es que Roquetas cuente con unas infraestructuras judiciales a la altura de una ciudad como la nuestra y hasta la fecha las obras marchan a buen ritmo». «Esta nueva sede permitirá concentrar servicios, mejorar las condiciones de trabajo y facilitar el funcionamiento de la Justicia, ofreciendo unas instalaciones modernas y preparadas para afrontar las necesidades presentes y futuras del partido judicial», concluyó el alcalde.

Distribución de espacios

Así, en la planta baja estará el acceso principal y se ubicarán los servicios a la ciudadanía (Registro Civil, Salas de vista y de bodas, Servicios Comunes, Juzgado de Guardia, Fiscalía, Colegios Profesionales y Clínica médico forense). En la planta primera se ubicarán los órganos judiciales, con los despachos de los jueces y espacios para los funcionarios, así como los servicios de mediación y el Servicio Común de Ejecución. Ambas plantas estarán equipadas con salas de lactancia y descanso.

El sótano estará dedicado a la zona de detenidos, conectada con el Juzgado de Guardia, los vestuarios, talleres y almacenes, depósitos de piezas de convicción y se equipará una Sala Gesell para la práctica pruebas preconstituidas que permita tomar declaración y grabar los testimonios de víctimas especialmente vulnerables, evitando así una doble victimización como parte de un modelo de Justicia más humana.

La obra la realiza la Unión Temporal de Empresas (UTE) Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U., por un importe de 11.413.805,35 euros, (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 16 meses. Con esta infraestructura, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar da respuesta a una demanda histórica del municipio, dotándolo de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales del partido judicial.

Asimismo, la Consejería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar firmaron en agosto de 2023 un convenio para sacar adelante la nueva sede judicial del municipio y resolver los déficit y problemas de espacio del edificio actual, un inmueble alquilado de 3.300 metros cuadrados. Según este convenio, la Consejería redactó el Proyecto Básico y el de Ejecución que le entregó José Antonio Nieto, que era consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, a Gabriel Amat, alcalde de Roquetas, el pasado 2 de diciembre de 2024.

Esta sede judicial será la primera en Andalucía que se levantará mediante la fórmula de colaboración público - pública, duplicando la superficie actual hasta superar los 6.000 metros cuadrados y estará ya «perfectamente adaptado» a la nueva ordenación de los órganos judiciales que supondrá la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.