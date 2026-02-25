Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Obispado de Almería. IDEAL

El Obispado de Almería responde a la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias

«la Hermandad fue erigida como Hermandad de Gloria, y sus Estatutos no contemplan la realización de una procesión de Pasión o estación de penitencia», informa el Obispado

J. Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 25 de febrero 2026, 21:34

Ante la publicación difundida en redes sociales por la Hermandad del Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias de Roquetas de Mar, en ... la que se afirmaba que «queda suspendida la estación de penitencia tras recibir comunicado del Obispado de Almería», el Obispado de Almería informó en su página web de que «no se ha negado ni suspendido ninguna procesión, ya que no ha existido solicitud formal para la realización de estación de penitencia en la fecha indicada».

