20 nuevos bomberos en prácticas toman posesión en el Consorcio del Poniente

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense celebró este martes la toma de posesión de 20 nuevos bomberos como ... funcionarios en prácticas, tras superar las pruebas del proceso selectivo convocado para la cobertura de estas plazas.

El acto marca el comienzo de una nueva etapa para los aspirantes, que deberán completar el curso de formación establecido en las bases de la convocatoria y superar posteriormente un periodo de tres meses de prácticas operativas en el Consorcio. Ambas fases son necesarias para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera.

El presidente en funciones del Consorcio, José Crespo, felicitó a los nuevos bomberos por el esfuerzo, la dedicación y la constancia demostrados durante el proceso selectivo, al tiempo que les ha recordado la responsabilidad que asumen al incorporarse a un servicio esencial para la seguridad de la ciudadanía.

«Formar parte de Bomberos del Poniente es una gran responsabilidad, pero también un auténtico privilegio. Quienes hoy toman posesión se incorporan a un cuerpo que se distingue por su exigencia, su preparación y su compromiso con la ciudadanía», destacó Crespo.

El presidente en funciones puso especialmente en valor la trayectoria del Consorcio y su apuesta continuada por la mejora de la capacitación profesional de sus efectivos.

«Bomberos del Poniente ha construido su trayectoria sobre una apuesta constante por la formación, la especialización y la profesionalización. Ese esfuerzo nos permite aspirar a estar entre los cuerpos de bomberos mejor preparados de España, y supone también una responsabilidad para quienes se incorporan ahora: mantener ese nivel de exigencia y contribuir a seguir mejorándolo», señaló.

Formación y preparación para el servicio

Los 20 nuevos funcionarios en prácticas inician ahora un periodo de tres meses durante el cual recibirán formación y realizarán prácticas operativas en el Consorcio, con el objetivo de completar su preparación antes de adquirir la condición de funcionarios de carrera.

Esta etapa les permitirá profundizar en los procedimientos de intervención, familiarizarse con los medios y recursos del servicio y adquirir experiencia práctica junto a los profesionales del cuerpo, reforzando los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar las emergencias con seguridad y eficacia.

José Crespo quiso trasladarles un mensaje de bienvenida, pero también de compromiso con los valores que definen el trabajo de los bomberos. «Habéis superado un proceso selectivo muy exigente, pero esto no es el final del camino. Es el comienzo de una profesión en la que nunca se deja de aprender, en la que el trabajo en equipo es fundamental y en la que cada decisión puede ser determinante para la seguridad de las personas», afirmó.

Con esta toma de posesión, el Consorcio avanza en el proceso de incorporación de nuevos profesionales, manteniendo la formación, la preparación técnica y la profesionalización como pilares fundamentales de su modelo de servicio público.