El nuevo contrato de mosquitos prohíbe medidas preventivas en zonas naturales

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha adjudicado recientemente el contrato de control y vigilancia de mosquitos y otros insectos a la empresa Andaluza de Tratamientos de Higiene S.A por un importe de 200.000 euros más IVA y una duración de dos años.

El contrato ha sufrido algunos problemas, ya que se sacó a licitación una anterior vez, que no se llegó a cerrar por desistimiento de la empresa ganadora, y hubo que volver a licitarlo en una segunda ocasión.

El pliego establece restricciones en los tratamientos de los espacios naturales de Punta Entinas Sabinar y la Ribera de la Algaida, dado el valor medioambiental de los mismos. Entre ellos, destaca que «no se autorizan tratamientos de carácter preventivo, solo se podrán llevar a cabo cuando se detecte infestación y el estado larvario así lo determine».

Tampoco se podrán realizar tratamientos aéreos, pero esta prohibición únicamente afecta a Punta Entinas Sabinar, mientras que en la Ribera de la Algaida sí se permitirán «mediante un vehículo aéreo por control remoto no tripulado, considerándose una aplicación excepcional».

En ambos casos se exige al personal encargado de estas labores la autorización correspondiente emitida por la Delegación de Medio Ambiente y se deberá emplear biocidas autorizados con los principios activos que autoricen desde Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

«La aplicación se realizará siempre de forma manual, localizada y operando equipos portátiles, no autorizándose medios mecánicos salvo que por explosiones de mosquitos culícidos extraordinarias fuera necesario utilizarlos de manera localizada, puntual y previa comunicación a la Delegación». Eso sí, «en circunstancias en las que no sea posible el tratamiento manual desde tierra, se podrá emplear excepcionalmente medios aéreos, concretamente un dispositivo o vehículo aéreo por control remoto no tripulado», se asegura en el pliego de condiciones del contrato, al que ha tenido acceso IDEAL.

El contrato prevé la realización de un plan anual de actuación, así como tratamientos específicos contra larvas y contra adultos, además de la diagnosis, verificación y seguimiento de las poblaciones, y el desarrollo de actividades de participación y concienciación ciudadana, que es otra de las novedades de este nuevo servicio.

En el caso concreto del plan anual de actuación se pide la identificación de las áreas y poblaciones afectadas, incorporando propuestas de intervención en fotos o lugares de propagación.

Igualmente, también hay un apartado específico sobre las moscas, cuyos tratamientos se han previsto para los meses de mayo, junio, julio y agosto, pudiéndose prolongar hasta septiembre. Se pide prestar especial atención a establos y granjas con presencia de ganado, así como lugares de concurrencia pública como ferias, chiringuitos y otros establecimientos, y espacios abiertos como plazas o avenidas

Por último, en el pliego de condiciones de este nuevo contrato también se ha previsto la organización de campañas de información y divulgación tanto en colegios como a la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que gran parte del problema de los mosquitos proviene de acumulaciones de agua urbanas como piscinas o fuentes.