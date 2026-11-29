Noche intensa de flamenco en Roquetas de Mar con más de dos horas y media de duende y arte, el viernes, sobre el escenario del ... Teatro Auditorio de Roquetas.

Se celebraba el Día Internacional del Flamenco y la Federación de Peñas Flamencas de Almería había organizado junto al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, una actividad donde participaron tres academias de baile, se vio una muestra del flamenco joven con el que cuenta Almería y el cierre lo puso el baile de El Carpeta.

El espectáculo, presentado por la poetisa y escritora almeriense Noelia Cortés, se dividió en tres partes. En la primera, participaron tres academias almerienses, dirigida por mujeres almerienses con grandes trayectorias.

La Academia de María Carricondo de Roquetas de Mar ofreció una mezcla entre la historia y la ortodoxia del flamenco y la raíz, del encanto gitano y andaluz. En este caso, con simbolismos contemporáneos, tratando de que se viera el futuro y el pasado al mismo tiempo, mientras se bailaba en el presente.

En 2010 abrió su primera academia en un local familiar y, en 2019, pudo inaugurar la suya, por derecho, con un par de ganadores de premios.

También participó la Academia de Cristina Muelas, con más de dos décadas de docencia. Aparte de ser bailadora, dirige su propia Academia de Baile.

Y, finalmente, participó Raquel Sierra, que tiene su Academia en Aguadulce. Como bailadora, ha actuado en infinidad de peñas, así como en tablaos de España y de Francia. Tiene una carrera impecable en la que compagina su trabajo como docente y como bailaora.

Luego llegaron los jóvenes artistas de Almería que están triunfando en este momento con el proyecto 'Frescura flamenca' a través de la Federación de Peñas Flamencas de Almería que preside Juan Andrés Heredia, y donde colabora La Guajira. Las dos instituciones están intentando dar un espacio a los jóvenes flamencos que van surgiendo.

En Roquetas actuaron los jóvenes Rafael Amador y Celia Ortega, dos cantaores que están triunfando. Amador estuvo en La Voz Kids y Celia ganó el Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos.

En el acompañamiento de guitarra participó Antonio García y David El Funde. En el baile estuvieron Carmen Gallego, Alba Segura y Manuel Dayf. En las palmas estuvo Cristo Heredia, uno de los pilares básicos de este proyecto. Celia Ortega cantó por malagueñas mientras que Rafael Amador lo hizo por soleás.

El colofón de la noche lo puso Manuel Fernández Montoya 'El Carpeta', acompañado de su grupo, que ofreció una propuesta que unía la raíz flamenca más tradicional con nuevas formas de expresión escénica y baile, centrándose en la identidad y el camino personal del artista.

Su actuación se inició con cantes primitivos y seguidillas. En otra parte del espectáculo bailó por alegrías y cerró la noche por jaleos extremeños, poniendo el broche a una velada de flamenco roquetero.