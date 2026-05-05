Niños de Roquetas pintan paisajes submarinos imaginarios en un taller creativo en el Aula del Mar

Los niños y niñas han dado rienda suelta a su imaginación para pintar paisajes submarinos imaginarios, en los que la fauna marina, los jardines de ... coral y los elementos naturales se han reinterpretado desde una mirada creativa y artística. Este ha sido el planteamiento de la nueva actividad de la programación 'La Mar de Divertida' del Aula del Mar. De esta manera, el pasado sábado se celebró el taller creativo 'Pintamos la primavera', una propuesta que ha completado aforo y ha reunido a numerosas familias en torno a la creación artística.

La actividad, organizada por el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y producida por Contraportada y Asiento VIP, ha estado dirigida por la ilustradora Sol Ruiz, que ha guiado a los participantes en una experiencia artística inspirada en el fondo marino en clave primaveral.

La concejala del Área de Turismo y Playa, Amalia López, ha subrayado que este tipo de actividades «contribuyen a dinamizar la oferta turística del municipio, especial-mente en el ámbito familiar, al tiempo que ponen en valor nuestros espacios vinculados al mar como lugares de encuentro, aprendizaje y ocio».

Los participantes abordaron el proceso creativo desde el dibujo inicial, definido mediante lápiz y rotulador, hasta la aplicación del color con lápices de colores y acuarela, explorando distintos recursos plásticos para construir composiciones con identidad propia.

Sol Ruiz es ilustradora con una amplia trayectoria en el ámbito de la literatura infantil y juvenil y ha participado en diversos proyectos editoriales. Entre sus trabajos más recientes destaca su participación como ilustradora del libro infantil 'J. A. Bayona: El niño que quería volar' (2026), un cuento que acerca la figura del cineasta al público infantil a través de la narración y el lenguaje visual de la ilustración.

Asimismo, es autora del libro 'Mucho' (Narval, 2021), su primer trabajo como autora e ilustradora, reconocido por su propuesta visual poética, y es coautora de 'Los ciempiés no llevan zapatos' dentro de su trayectoria en la ilustración infantil.

Por su parte, Emilia Álvarez Tristán, responsable de gestión cultural, comunicación y producción de eventos en Asiento VIP y cofundadora de Contraportada, ha señalado que el desarrollo del taller ha sido muy positivo, destacando «la alta participación y el interés generado por la actividad», así como su contribución a los objetivos de la programación, orientados a acercar el entorno marino y los recursos vinculados al mar al público familiar, favoreciendo el conocimiento del territorio y la puesta en valor del Aula del Mar como espacio de referencia turística y cultural.

Taller infantil

La programación continuará el próximo sábado, 9 de mayo, a las 12.00 horas, con el taller 'Imagina y crea tu cuento', impartido por la escritora Sarah Thomas, una actividad dirigida a público infantil a partir de seis años. Las inscripciones, con plazas limitadas, se realizan hasta completar aforo a través del correo electrónico: auladelmar@roquetasdemar.es

Arquitecta y escritora almeriense, Sarai Ayala Soriano -conocida literariamente como Sarah Thomas- se ha consolidado como una de las voces más singulares del panorama cultural de la provincia. Autora de novelas de marcado carácter urbano y coral, ganadora del Premio Colección Mil Amores y seleccionada como Escritora Virtual Residente por la UNESCO en Melbourne, reivindica el poder de la literatura para construir identidad, memoria y comunidad.

En este taller enseñará a los niños y niñas a crear un cuento, de forma didáctica, aportando los distintos pasos y ayudándoles a imaginar mil historias que luego podrán trasladar al relato.