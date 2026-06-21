Niños pintan los marcapáginas más marineros en el Aula del Mar

El Aula del Mar volvió a convertirse hace unos días en un punto de encuentro para las familias, reafirmando su papel como un espacio vivo ... donde la cultura, la creatividad y la educación ambiental se dan la mano. La actividad se enmarcó dentro de la programación 'La Mar de Divertida', una iniciativa impulsada por el área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y producida por Contraportada y Asiento Vip, para acercar el medio marino y el contenido del museo a los más pequeños de una forma participativa, educativa y divertida.

La propuesta de la jornada fue el taller creativo 'Pintamos un chapuzón de color', impartido por la ilustradora Sol Ruiz. La actividad reunió a numerosos niños y niñas que disfrutaron de una mañana repleta de imaginación, arte y aprendizaje, en la que tuvieron la oportunidad de diseñar y pintar sus propios marcapáginas inspirados en el mar. La pintora ha sido presentada por Emilia Álvarez, coordinadora del programa 'La mar de divertida'.

Durante el taller, los participantes exploraron colores, formas y personajes marinos, desarrollando su creatividad mientras descubrían la importancia de observar y valorar el entorno natural que les rodea. A través de la ilustración, los pequeños no solo se acercaron al lenguaje artístico, sino que también reforzaron valores como el respeto por el medio ambiente, la expresión personal y el disfrute de la cultura desde edades tempranas.

Sol Ruiz cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la literatura infantil y ju-venil, participando en numerosos proyectos editoriales. Entre sus trabajos más recientes destaca la ilustración del libro infantil 'J. A. Bayona: El niño que quería volar' (2026), así como la autoría de 'Mucho' (Narval, 2021) y su participación en 'Los ciempiés no llevan zapatos', obras que reflejan su sensibilidad artística y su capacidad para conectar con el público infantil.

Con iniciativas como éstas, el Aula del Mar sigue consolidándose como un espacio de referencia para el ocio educativo y familiar, donde el mar se convierte en fuente de inspiración, conocimiento y convivencia.