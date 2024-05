«No hay ningún municipio del litoral mediterráneo que no tenga problemas de mosquitos»

Javier Cortés Roquetas de Mar Sábado, 18 de mayo 2024, 23:22 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Juan Carlos Muyor Martínez (Roquetas de mar, 1994) estudió Ingeniería de Organización Industrial en Málaga. Más adelante trabajó durante cuatro años en Grupo Cristalplant, donde desempeñó funciones en la gestión de procesos y aplicación de las nuevas tecnologías. En política, está desde 2017, desempeñando los cargos de secretario general tanto en Roquetas de Mar como en la provincia de Almería. En agosto del 2022 le nombraron concejal de Cultura de la localidad roquetera. Y en junio de 2023 cambió a su actual cargo como concejal de Medio Ambiente, que engloba una serie de competencias.

–A nivel medioambiental y turístico, se le planteó al Ayuntamiento poner contenedores soterrados. ¿Hay alguna opción de que se implante esta medida?

–Esta competencia es más para mi compañera Susi Ibáñez (concejala de Protección Medio Ambiente, Zonas Verdes, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos). Sé que se han planteado opciones similares y es cierto que el tema de los contenedores soterrados, tanto las empresas que se dedican a ello como lo que se ha observado por parte de compañeros nuestros en otras ciudades que las tienen, es que genera muchos problemas, porque el mecanismo de extracción de esos contenedores suele fallar y es un agujero para que se genere otro tipo de plagas y no se controlan de forma correcta. En cualquier caso, hay otras opciones, como puede tener el Paseo de Almería, que tienen los contenedores a cierta hora y se retiran, que podría ser una opción viable.

–Las plagas de mosquitos es uno de los temas más recurrentes en cuanto llueve en Roquetas, ¿cómo lo afronta el Consistorio?

–Según los informes que me envía diariamente la empresa controladora, Athisa, se fumigan casi todos los días del año. Los días que no se fumigan como tal, es cuando se realiza la adulticida. Cuando no se realiza esa acción, se está haciendo el herbicida, que es cuando van los operarios por todas las calles del municipio con un producto que es una bacteria, que está permitida por la Junta de Andalucía y que cumple todos los parámetros ecológicos. Con esa bacteria es cuando verdaderamente estás luchando , ya que te puedes cargar cientos de millas de larvas con un solo tratamiento.

–¿Ese tratamiento tiene algún inconveniente en Roquetas?

–Que cuando llueve, se diluye. El trabajo que se ha hecho previamente, de forma preventiva ante una gran lluvia, seguidamente después de un aumento de temperatura grande, provoca un ciclo explosivo de mosquitos que es casi inevitable. Se puede evitar en gran medida si está muy controlado. Pero tenemos varios problemas añadidos. Aunque tuviéramos solo un foco en el municipio, se puede extender como la pólvora por la condiciones de Roquetas de contar con muchos espacios húmedos, que hace que la bacteria esté diluida por todos lados. También contamos con zonas privadas, que se pueden ver por Google Maps, que una gran parte de chalets, comunidades, centros deportivos privados que no cuidan de las piscinas y de los jardines de forma conveniente. Ya que no solamente la fumigación tiene que ser por parte del Ayuntamiento, sino también se tiene que hacer por parte de los vecinos y por los entes privados.

De hecho, el Ayuntamiento manda cartas todos los años para recordar este tipo de fumigaciones. Además, hay otro problema más, y es que hay un tipo de mosquito en esta zona del Mediterráneo que se puede desplazar muchos kilómetros y más en días de viento. Aunque tengamos muy bien controlado el municipio, que le puedo asegurar que lo tenemos bastante controlado, puede ser que cualquier día sople una ráfaga de viento de una dirección concreta, o porque los mosquitos se hayan desplazado por cualquier tipo de condición ajena a nosotros, que se nos pueda escapar. De hecho, no hay ni un solo municipio del litoral Mediterráneo que cuando tenga lluvia, no tenga problemas de mosquitos.

–¿Qué supone Punta Entinas-Sabinar para Roquetas?

–Es una joya natural que tenemos en Playa Serena Sur y que compartimos con El Ejido. Este paraje, que cuenta con muchas especies que eligen Punta Entinas como zona de paso migratorio o lugar de residencia habitual, lo intentamos cuidar desde el Ayuntamiento. No todo lo que nos gustaría porque esa competencia es de la Junta de Andalucía, que está haciendo un buen trabajo con el mantenimiento tanto de Punta Entinas- Sabinar y también de la Ribera de la Algaida. Por nuestra parte estamos en contacto directo para cualquier colaboración para mejorar la zona. Recientemente, se firmó un nuevo convenio entre los Ayuntamientos de Roquetas y El Ejido para poner en valor un monumento existente en este paraje como lo es la Torre de Cerrillos, que creemos que va a ser un atractivo turístico más para el paraje natural.

–Es responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ¿cuáles son las quejas más complicadas de resolver?

–Las quejas que son más difíciles de solucionar son las referentes a compras por internet. Mucha gente, sobre todo de 50 años para adelante, que no están acostumbrados o que eran más reacios a ahacerlas, ahora tienen contacto, en algunos casos, casi diario, compran en páginas que a priori parecen verídicas, pero luego no lo son. Este tipo de actuaciones es complicado de resolver para el funcionario.

–¿Cuáles son las quejas más habituales que atienden?

–Las reclamaciones de consumo habituales son los servicios energéticos, los servicios de vuelo y como mencioné antes, las compras por internet.

–Dentro de Salud, se ha realizado una campaña que ha resultado ser exitosa, ¿cuál es?

–La campaña en contra del vapeo, que se ha llevado a colegios e institutos, ya que esta habiendo una gran proliferación en los colegios, en los cuales vemos que los niños cada vez fuman desde más jóvenes, ya sea por desconocimiento, o por determinadas personas que venden estos vapes de manera clandestina, que los traen de otros países, sin certificado CE, y que puede ocasionar una enfermedad asociada (Evali), que está siendo cada vez más común.