Una mujer llama a la Guardia Civil para que eche de su casa a dos hombres, se resisten y terminan agrediendo a los agentes Aseguran que «empezaron a golpear brutalmente» a los efectivos de seguridad «con puñetazos y patadas» e intentaron «tirar a uno por el balcón de la vivienda»

M. C. C. Almería Sábado, 25 de octubre 2025, 16:57

Dos hombres han sido detenidos este sábado en Aguadulce por la Guardia Civil al negarse a abandonar un domicilio por requerimiento de la mujer que en él reside.

Los agentes llegaron a la vivienda tras recibir un aviso de que en ella había una mujer que tenía la intención de precipitarse al vacío, según han confirmado a IDEAL fuentes de la Benemérita. Sin embargo, una vez personados en el lugar, los efectivos encontraron que la esta estaba acompañada de dos varones que, según las mismas fuentes, evidenciaban de manera clara que se encontraban «bajo el efecto de sustancias psicotrópicas».

Fue entonces cuando la mujer confesó a los guardias civiles tener «miedo» de que estas personas, de las que no consta que ninguna fuera su pareja, le hicieran algo, por lo que les pidió que los desalojaran de su hogar.

Tal y como han declarado desde el cuerpo de seguridad, se les solicitó que se marcharan de la casa aunque estos se negaron a hacerlo e, incluso, llegaron a ocultarse en el balcón de la vivienda. Cuando los agentes accedieron al lugar para disuadirles de su negativa a irse, según describen las mismas fuentes, «empezaron a golpear brutalmente» a los efectivos de seguridad «con puñetazos y patadas» e intentaron «tirar a uno por el balcón de la vivienda».

Tras estos hechos, lograron finalmente sacar a uno de estos individuos de la vivienda, a donde volvieron para poder evacuar al que quedaba y pidieron apoyo a otra patrulla que, cuando llegó, se encontró con que había salido fuera, si bien, al ver a los guardias «se tiró contra ellos para agredirlos».

Tras dar aviso a una tercera patrulla que llegó en apoyo desde Vícar, los guardias civiles vieron que el hombre se resistía a ser detenido, por lo que acudieron al auxilio de sus compañeros debido al evidente «forcejeo», con el resultado de que uno de los agentes llegados de Vícar resultó «lesionado» con una luxación al recibir «una patada en el dedo».

Las mismas fuentes de la Guardia Civil han apuntado al «estado de agresividad y violencia exagerada» en el que se encontraban los ahora detenidos, que no dejaron de resistirse incluso para ser introducidos en el vehículo policial con «patadas y puñetazos» que les llevaron «a romper una puerta».

Los agentes heridos han sido evacuados a un centro hospitalario para practicarle pruebas de las lesiones sufridas y desde Jucil, la asociación que defiende los derechos del personal de la Benemérita, su secretario en Almería, Rafael Maldonado, ha denunciado a IDEAL «el abandono de los guardias civiles», así como el hecho de que «solo haya una patrulla para todo Roquetas de seguridad ciudadana», dado que los hechos podrían «haber acabado con una desgracia mayor».

Los servicios jurídicos de Jucil, además, «están dando servicio a los compañeros agredidos», han concluido las mismas fuentes.