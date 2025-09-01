Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La mujer hallada sin vida en una piscina en Vícar habría muerto de forma accidental

El cadáver de la víctima, de 48 años, se encuentra en el Instituto de Medicina Local, y todo apuntaría a un posible ahogamiento

David Roth

Almería

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:12

La investigación sobre la muerte de la mujer hallada en la piscina de una urbanización de La Envía Golf, en Vícar, avanza. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a este periódico que, según los indicios recabados, todo apunta a que el fallecimiento se habría producido de manera accidental.

El suceso tuvo lugar en la noche del sábado, alrededor de las 23:50 horas, cuando un vecino alertó al 112 Andalucía tras encontrar el cuerpo sin vida de la víctima, de 48 años, flotando en el agua.

De inmediato, la sala coordinadora movilizó a los Bomberos del Poniente, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios del 061. Los profesionales le practicaron maniobras de reanimación en el lugar, aunque resultaron infructuosas.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML), donde está previsto que se le practique la autopsia para determinar de forma concluyente las causas de la muerte, si bien todo apunta a un ahogamiento accidental.

