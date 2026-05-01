Muere un motorista tras sufrir una caída en Aguadulce

E. P. Almería 01/05/2026 a las 10:49h.

Una persona ha perdido la vida en un accidente registrado esta madrugada en Aguadulce, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una ... nota, la sala coordinadora ha detallado que el teléfono 112 recibió una demanda del 061 sobre las 3.30 horas alertando de una caída de moto en la avenida Cámara de Comercio y la necesidad de la presencia policial.

De este modo, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 envió un equipo médico y un equipo de emergencias a la zona, que no obstante no pudieron hacer nada por salvar la vida del motorista, de 20 años de edad, que falleció en el lugar sin que diera ocasión a traslado hospitalario.