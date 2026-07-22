Muere el ex concejal del Ayuntamiento de Roquetas, José María González

El Ayuntamiento de Roquetas lanzaba un comunicado en la mañana de este martes informando que había fallecido José María González, ex concejal del Ayuntamiento de ... Roquetas y uno de los hombres que contribuyó, de forma notable a impulsar el crecimiento y desarrollo de la ciudad costera del Poniente almeriense.

José María fue concejal en las primeras elecciones democráticas de 1979 y hasta 1981. Tras un impás en la política para dedicarse a su labor empresarial, regresó al Ayuntamiento en la legislatura en el año 1991, donde fue elegido de nuevo edil, trabajando de forma decidida por el impulso de la ciudad como referente turístico a nivel nacional e internacional.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó el aspecto «humano de José María y el trabajo que desarrolló en el Ayuntamiento desde 1995 hasta 2015, primero como concejal de Turismo y luego como edil de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar». Prueba de ello son los reconocimientos que obtuvo a lo largo de su trayectoria por parte de la Policía Local y de Protección Civil.

Trayectoria

Casado y con dos hijos, José María González comenzó su carrera política en el año 1979, donde fue candidato a las municipales por Coalición Democrática y elegido concejal. Su padre, Fernando González, fue alcalde de Roquetas de Mar y quizá quien le inculcó el «gusanillo» de la política y sus ganas de cambiar y trabajar por su pueblo desde dentro de la institución municipal.

En 1995, primera legislatura de Gabriel Amat como alcalde del municipio, iba como número dos en las listas del Partido Popular y así elección tras elección hasta 2015, año en el que dejaba el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, aunque nunca la política, pues fue secretario general del Partido Popular hasta su fallecimiento.

De José María González destacan que era un hombre afable, preocupado por su pueblo, trabajador y muy familiar, como destacan todos los que lo conocieron, visiblemente afectados por la pérdida, que lo describen como un hombre sensible y siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos. Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar expresaron «su más sentido pésame a la familia y amigos, que descanse en paz».