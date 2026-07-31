Del móvil a la calle: Vecinos de Roquetas se organizan en WhatsApp ante la preocupación por la seguridad y crean 'UrbaSerena'

Lo que comenzó como un canal de mensajería instantánea para compartir la preocupación por el estado general del barrio y los problemas de seguridad detectados ... en los últimos meses, terminó transformándose en una entidad con personalidad jurídica propia. Un grupo de residentes de las Urbanizaciones de Roquetas de Mar formalizó la creación de 'UrbaSerena', una nueva asociación de vecinos que busca dinamizar el entorno y defender de forma transparente los intereses de la comunidad.

El detonante definitivo para dar el paso fue la reunión vecinal celebrada el pasado 14 de mayo. Ante el clima de incertidumbre en la zona, los promotores intentaron canalizar sus inquietudes a través de la asociación tradicional del barrio, pero se encontraron con un muro: la junta actual —sin renovación desde 2011— mantiene cerrada la entrada a nuevos socios desde principios de mayo alegando un «ajuste de datos», rechazó incorporar caras nuevas a la gestión y terminó cancelando la Asamblea General convocada para el 27 de mayo sin fijar nueva fecha.

«El grupo de WhatsApp de vecinos preocupados por la seguridad y la situación del barrio crecía día a día, pero no encontrábamos una respuesta institucional ni un canal oficial donde actuar. No podíamos cruzarnos de brazos con las puertas de la asociación de siempre cerradas a cal y canto», explicaron desde la directiva de UrbaSerena a Ideal Almería, que añadieron que «no venimos a confrontar con nadie, sino a cubrir un vacío evidente: ofrecer una alternativa joven, activa, con ganas de trabajar y con proyectos claros a corto, medio y largo plazo».

Un proyecto abierto y con sede física

Aunque UrbaSerena echa a andar con un equipo directivo integrado por 13 personas de diversos perfiles del barrio, sus impulsores recalcan que el proyecto pertenece a toda la vecindad. Por ello, abrieron la convocatoria para unirse a los próximos grupos de trabajo con una cuota simbólica de 5 euros al año.

La entidad prepara ya su acto público de presentación, en el que no faltará 'Urbi', la mascota oficial diseñada para dinamizar las actividades familiares y vecinales. A diferencia del bloqueo denunciado en la entidad anterior, UrbaSerena ya cuenta con instalaciones abiertas al público para el periodo estival (martes, miércoles y jueves de 19:00 a 20:00 horas) y múltiples vías de contacto. Primeramente cuentan sede presencial y buzón de sugerencias: Pasaje Andaluz, Avenida Mediterráneo, local 48 B (Urbanización Roquetas de Mar).

Asimismo, cuentan con atención telefónica y digital, con llamadas de lunes a viernes (de 08.00 horas a 22.00 horas) y atención por WhatsApp las 24 horas, además de las redes sociales, que tienen perfiles activos en Instagram y Facebook con la denominación Asociación de Vecinos UrbaSerena. Desde el nuevo colectivo invitan a todos los residentes a sumarse para «construir, entre todos, un entorno más seguro, activo y cuidado para las Urbanizaciones».

Evolución de las Urbanizaciones

De hecho, María Eugenia Jódar, socia de UrbaSerena señala que «mi interés en esta nueva asociación parte de la motivación que me transmite la junta directiva. Savia nueva con ganas de sumar, de unir y de conseguir no solo mayor seguridad en nuestra zona sino un lugar cuidado y que cuida».

A su vez, Clotilde Cerrudo, presidenta de UrbaSerena cuenta a Ideal Almería que ha visto la evolución de las Urbanizaciones Roquetas de Mar y PlayaSerena desde comienzos de los años 70, «hace mucho tiempo que pasamos de ser una zona turística estacional que era recordada sólo en verano, a una zona residencial donde vivimos de forma perenne muchos vecinos y donde tenemos nuestros comercios».

Además, Cerrudo añadió que «las urbanizaciones son una zona de gran amplitud geográfica y gran dispersión demográfica, los vecinos estamos unidos por los mismos problemas y queremos soluciones. También necesitamos más actividades deportivas, culturales, gastronómicas, todo esto con un solo fin mejorar nuestro entorno con más servicios, más seguridad y conservar lo que nuestros padres en su momento ya consiguieron. UrbaSerena nace para ser portavoz activo de los vecinos, para defender los intereses de los vecinos, para escuchar y ser escuchada donde sea preciso».