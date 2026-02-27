El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha denunciado el colapso que atraviesa la sanidad pública en el Poniente almeriense y ... ha exigido al presidente de la Junta que aclare públicamente con qué plantilla de profesionales sanitarios contará el futuro hospital de Roquetas de Mar. A su juicio, Moreno Bonilla no puede abrir el hospital de Roquetas «a costa de vaciar otros centros».

De esta manera, ha considerado que la Junta tiene que detallar «de forma transparente» la dotación real de profesionales del nuevo hospital y comprometerse a reforzar la Atención Primaria, así como las plantillas de los centros hospitalarios que actualmente tienen un déficit muy importante de profesionales sanitarios.

Ayala, que ha participado en un reparto de material informativo junto al secretario general del PSOE de Roquetas de Mar, Manolo García, y el concejal del PSOE, Rafael Torres, ha advertido de que la «fotografía fija» de la sanidad en municipios como Roquetas de Mar y El Ejido es la del colapso, una situación que, según ha señalado, comienza en la Atención Primaria con la imposibilidad de conseguir cita en muchas ocasiones y culmina en el hospital de Poniente, cuyas urgencias son las que más pacientes atienden de toda Andalucía.

Además, ha recordado que este servicio arrastra un déficit de 21 médicos y que el centro dispone de la mitad de recursos por habitante que la media andaluza.

«Moreno Bonilla no está destinando los recursos económicos que necesita un municipio como Roquetas de Mar ni una comarca que cuenta con 300.000 habitantes y donde la falta de médicos y de enfermeros y enfermeras es inaguantable», ha subrayado José Nicolás Ayala.

El dirigente socialista sostiene que el agravio y el castigo hacia la provincia por parte del Gobierno andaluz del PP alcanza su máxima expresión en la atención sanitaria y ha lamentado que, mientras se acometen «actuaciones de maquillaje» en los exteriores de algunos hospitales, en el interior «se siguen viviendo auténticos dramas por los retrasos en las consultas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas, algo que puede agravar aún más una enfermedad».

En este sentido, ha subrayado que más del 70% de los pacientes en lista de espera para una cita con el especialista se encuentran fuera de plazo en el hospital de Poniente, «un dato que demuestra de manera muy clara lo que está ocurriendo, por lo que ha pedido a «Moreno Bonilla que el hospital de Roquetas cuente con una plantilla bien dimensionada y, a la misma vez, que refuerce la del hospital de Poniente, ofreciendo unas condiciones laborales que eviten que los profesionales se marchen a otras comunidades o a la privada».

Planes reales para el hospital

En la misma línea se ha pronunciado el concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Rafael Torres, quien ha insistido en que «todavía estamos esperando que la Junta y el Ayuntamiento informen con claridad de cuáles son sus planes reales para el hospital de Roquetas».

Torres ha criticado que responsables institucionales «vengan a sacarse fotos con material cuyo origen desconocemos, puesto que el equipamiento sigue en licitación», mientras no aclaran a la ciudadanía si finalmente el edificio abrirá solo como centro de salud -tal y como, según ha señalado, se ha trasladado a los sindicatos- ni cuándo estará plenamente operativo como hospital con todos sus servicios.

Asimismo, ha considerado «absurda» la polémica abierta estos días sobre la financiación de las obras. «La documentación oficial de la Junta deja claro que el hospital se ha financiado con fondos Next Generation, los mismos que trajo Pedro Sánchez de Bruselas y que el Partido Popular ha intentado boicotear en varias ocasiones», ha afirmado.

El edil socialista ha recordado que, antes de confirmarse esa financiación europea, desde la propia Junta se planteó la posibilidad de ejecutar el proyecto mediante colaboración público-privada. «Lo dijo el presidente Moreno Bonilla y lo reiteró el entonces consejero Jesús Aguirre en la presentación de los presupuestos de 2021», ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que la llegada de los fondos Next Generation ha permitido garantizar que el hospital de Roquetas sea «cien por cien público» y no una concesión privada.

«Afortunadamente, esos fondos han asegurado que los roqueteros y los vecinos de los municipios que se beneficiarán de este centro tengan un hospital público y no un modelo como el de algunos centros de Madrid, donde se ha demostrado que se prioriza el beneficio económico frente a la salud de los pacientes», ha concluido.