Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario recordó que este servicio arrastra un déficit de 21 médicos. IDEAL

«Moreno Bonilla no puede abrir el Hospital de Roquetas a costa de vaciar otros centros»

José Nicolás Ayala asegura que la sanidad pública en la comarca vive una situación de colapso por la falta de profesionales sanitarios

J. C.

Roquetas de Mar

Viernes, 27 de febrero 2026, 00:11

Comenta

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha denunciado el colapso que atraviesa la sanidad pública en el Poniente almeriense y ... ha exigido al presidente de la Junta que aclare públicamente con qué plantilla de profesionales sanitarios contará el futuro hospital de Roquetas de Mar. A su juicio, Moreno Bonilla no puede abrir el hospital de Roquetas «a costa de vaciar otros centros».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional detiene por séptima vez al hombre que roba en el interior de los coches de Granada
  2. 2 Fallece Juan Uribe, importante gestor musical y compilador en la Granada de los años 90
  3. 3

    El MasterChef más bonito del mundo, a los pies de la Alhambra
  4. 4 Se busca al dueño de 2.000 euros encontrados en Albolote
  5. 5

    Abren diligencias por presunta estafa contra el empresario de una clínica dental
  6. 6

    El Gobierno dice estar dispuesto a abordar en un debate «serio» el tren del litoral
  7. 7 El día que regresan las lluvias por adelantado en Granada
  8. 8

    Investigan la demolición de un camino a la playa de Marina del Este
  9. 9

    Detienen y dejan en libertad al juez de paz de Churriana de la Vega por supuestos insultos a su expareja
  10. 10 La nueva oferta de Carrefour que desploma el precio del aceite de oliva virgen extra Coosur ecológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Moreno Bonilla no puede abrir el Hospital de Roquetas a costa de vaciar otros centros»

«Moreno Bonilla no puede abrir el Hospital de Roquetas a costa de vaciar otros centros»