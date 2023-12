Unas Moragas para entrar en calor antes de Nochevieja

Javier Cortés Roquetas de Mar Viernes, 29 de diciembre 2023, 20:08 | Actualizado 20:15h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Miles de personas se dieron cita a lo largo de las playas de Roquetas de Mar para celebrar las tradicionales Moragas como cada 29 de diciembre. Una jornada marcada en el calendario de vecinos y visitantes, que se reúnen junto a amigos y familiares en torno a las hogueras para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo.

Una jornada en la que grupos de todas las edades fueron poco a poco invadiendo la playa ante las curiosas miradas de los turistas que paseaban por el paseo marítimo y que no duraron en realizar varias fotografías de este evento navideño, pero con aire y estilo veraniego.

A lo largo de la mañana se fueron sumando a la fiesta centenares de personas, algunos de ellos de fuera de Roquetas de Mar y de la provincia de Almería, ya que muchos paisanos regresan al municipio para pasar con sus familiares estas fechas tan señaladas en el calendario anual.

Sobre las planchas que había en las playas se situaban carnes, embutidos y, como no pescado, que fueron atrayendo a los participantes en la fiesta con esos olores tan entrañables.

Comidas con sabor a mar

Los espetos de caña, que en algunos establecimientos de la localidad, contaron con una docena de sardinas pinchadas en cada caña por la parte de atrás de las espinas, como mandan los cánones para evitar que se caigan, atraían a los más curiosos, mientras que sobre las barbacoas, tocinetas, lomos, salchichas y chorizos humeantes, despertaban a los participantes del evento.

No faltaron las pailas de migas, para acompañar el resto de los productos, ni tampoco los bizcochos, tartas y los dulces típicos navideños para acompañar con bebidas de calidad.

Una de las personas que por lo general suele asistir a este gran evento es Sara Pérez, una almeriense muy entusiasmada por Roquetas de Mar que cuenta a IDEAL que estas fiestas son «un punto de encuentro donde poder reunirte con familiares, amigos y vecinos en donde poder disfrutar de una buena comida, barbacoa y claro está, de unas buenas cervezas».

Un evento familiar

Son cada vez más los participantes que acuden a estas fiestas y que aprovechan este evento para reflexionar sobre la vida con una cerveza en la mano y rodeado de buenos amigos como César Vargas, uno de los escritores, que junto a Alejandro Asensio, le han dado forma al libro '30 historias sobre el Almería. Y otro ascenso palpitante', una obra de las que refleja la idiosincrasia del equipo rojiblanco.

«Las Moragas es un evento social para reunirnos con los amigos y pasar un buen día antes de Nochevieja, que es una despedida del año o con gente a la que no vas a ver en la cena de Nochevieja, ya que es más familiar. También es un recordatorio del lujo que tenemos de vivir donde vivimos, que es un sitio que nos permite hacer una celebración de este tipo en la playa en pleno 29 de diciembre».

Además, Vargas, añadió que «lógicamente no te bañas, no estamos a 28 grados, pero el mero hecho de estar ahí disfrutando del mar, del sol y en la arena, en esta época es algo que no todo el puede hacer y nos recuerda lo privilegiados que somos en ese aspecto».

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por concejales del equipo de Gobierno, recorrieron diferentes zonas del litoral en un día marcado por una buena temperatura, algunas nubes y que transcurrió con normalidad.

«Un año más comprobamos que vecinos y visitantes disfrutan de una jornada agradable con los suyos. Espero que todo el mundo pase un día estupendo en la mejor compañía, siempre cuidando nuestro litoral y respetando las normas de seguridad».

Dispositivo especial

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar reforzó los servicios de limpieza de las playas para que estén en un estado impecable. «Hemos puesto en marcha un dispositivo especial con 15 operarios, personal laboral para la limpieza, así como dos palas cargadoras, dos camiones, dos tractores y un 'buggie' para que todo quede en perfecto estado», explicó el alcalde de la localidad.

Además, el Consistorio roquetero organizó una verbena en la explanada frente al Real Club Náutico, que contó con el trío 'Sabor a Menta' y la orquesta 'Pentagrama' desde las 17:00 horas, con el objetivo de alargar la fiesta en las playas de Roquetas de Mar y aprovechar la buena sintonía entre vecinos y amigos.

Una tradición de pescadores

Las Moragas son una tradición que se remonta al siglo XIX, cuando las mujeres y los hijos de los pescadores iban a la playa a esperar su llegada tras pasar mucho tiempo en alta mar. Las hogueras se encendían para dar la bienvenida a los marineros y para celebrar su regreso a casa. También se usaban para ahuyentar a los malos espíritus y desear buena suerte durante el año venidero.

En la actualidad, esta celebración reúne a personas de todas las edades y procedencias en una fiesta navideña que sirve como preámbulo de Nochevieja y que es todo un símbolo de la identidad y cultura roquetera.