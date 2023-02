Montoya pide arcos de seguridad y arreglos en la oficina del DNI

JULIO VALDIVIA Roquetas de Mar Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El concejal no adscrito y candidato a la Alcaldía de Roquetas por Almería Avanza, ha presentado un ruego en el Ayuntamiento de la ciudad para reclamar mejoras en el mantenimiento y la seguridad de la oficina del DNI y Extranjería en el municipio.

Concretamente, Montoya ha pedido la «reparación urgente» de las máquinas de aire acondicionado, así como las persianas, además de la instalación de arcos de seguridad.

El edil ha mencionado la existencia de quejas por el «mal funcionamiento del sistema de climatización, que lleva estropeado todo el invierno a pesar de que en el mes de diciembre ya se reclamó su reparación urgente». Montoya ha recordado que «los perjudicados por este problema no son solo los propios agentes que prestan servicio en las instalaciones, sino las muchas personas mayores usuarias que tienen que soportar las esperas en condiciones de bajas temperaturas».

En cuanto a las persianas, ha asegurado haber comprobado in situ el mal estado que tienen muchas de ellas, mientras que la ausencia de arcos de seguridad «supone un riesgo para el personal y los usuarios al no existir sistema de control de objetos metálicos en una oficina especialmente sensible en la que ante todo se debe preservar la seguridad».

Pepe Montoya ha recordado que aunque el edificio fue cedido por el Ayuntamiento al Ministerio del Interior «el mantenimiento, limpieza, reparación de sistemas de climatización y mantenimiento de las persianas son de competencia municipal». En cuanto a los arcos de seguridad, el edil entiende que debe ser el Ayuntamiento el que lo reclame al Ministerio del Interior.

«No es asumible que profesionales que tan encomiable labor realizan en nuestro municipio estén prestando sus servicios en estas condiciones y que los usuarios tengan que soportar la dejadez de las autoridades responsables, que miran para otro lado y no atienden sus mínimas reclamaciones», algo que a su juicio es aún más grave «cuando seguimos sin saber cuándo vamos a tener una comisaría de Policía Nacional».