Montoya abandona Ciudadanos pero retiene el acta y anuncia un nuevo partido

El transfuguismo se enquista en Roquetas

Con el abandono de Pepe Montoya del grupo de Ciudadanos sin dejar el acta y pasando a ser no adscrito, cuatro son los concejales tránsfugas en la actual Corporación Municipal. El caso de Montoya recuerda mucho al de María José López en el anterior mandato, que abandonó el PSOE sin dejar su acta, aprovechando su presencia en la Corporación para lanzar un nuevo partido, aunque no llegó a sacar ningún concejal en las elecciones de 2019.

Montoya es además el segundo concejal de Ciudadanos, de los tres que consiguieron en 2019, que abandona el grupo y pasa a no adscrito. Ya lo hizo la número 2, Lourdes García Garzón, que entonces fue muy criticada por el hasta ahora portavoz de Ciudadanos, al igual que ella misma criticó años atrás a la tránsfuga del PSOE. Además de ellos dos, los otros concejales no adscritos fueron elegidos por Vox, se trata de Francisco Barrionuevo y Antonio López Megías, que igualmente no renunciaron al acta y dejaron a la formación por la que se presentaron con un solo edil, igual que ocurrirá ahora con Cs.