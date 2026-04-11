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Uno de los momentos de la edición del año pasado del Pulpop. IDEAL

'Mono Cuchillo' gana el concurso 'Jóvenes Valores Pop Andrés Reyes' del Pulpop 2026

Una propuesta musical que destaca por su talento y proyección dentro del panorama emergente

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 11 de abril 2026, 18:26

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El 'Pulpop 2026' ya tiene banda emergente. La próxima edición de este festival musical contará con Mono Cuchillo como ganador del concurso 'Jóvenes Valores Pop ... Andrés Reyes'. Una propuesta musical que destaca por su talento y proyección dentro del panorama emergente.

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