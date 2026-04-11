'Mono Cuchillo' gana el concurso 'Jóvenes Valores Pop Andrés Reyes' del Pulpop 2026

El 'Pulpop 2026' ya tiene banda emergente. La próxima edición de este festival musical contará con Mono Cuchillo como ganador del concurso 'Jóvenes Valores Pop ... Andrés Reyes'. Una propuesta musical que destaca por su talento y proyección dentro del panorama emergente.

Ya el pasado lunes 6 de abril, este medio informaba que Roquetas de Mar ya tenía tres finalistas del concurso 'Jóvenes Valores Pop Andrés Reyes – Pulpop 2026', que eran Iónica, Mono Cuchillo y Belinte.

Tres propuestas, tres estilos y un mismo objetivo: conquistar el escenario y demostrar todo su talento. El ganador se dio a conocer el 9 de abril y los asistentes podrán disfrutarlos en la próxima edición del Pulpop Festival. Sólo se admitían trabajos que desarrollaban un estilo musical dentro de la línea del festival: indiepop, indierock, shoegaze y electropop.