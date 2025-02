«Hay un momento en que uno tiene que saber decir que no»

Javier Cortés Roquetas de Mar Miércoles, 12 de febrero 2025, 13:29 Comenta Compartir

Antonio López Megías (1967, Granada) finaliza este jueves 13 de febrero su labor como concejal del Área de Movilidad, Tráfico y Comercio en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar tras casi dos años en este puesto. Además, Antonio López ha llegado a estar en primera línea casi seis años en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento.

–Siempre le ha dado importancia al servicio público, ¿de dónde le vienen esos valores?

–En mi caso, mi lema siempre ha sido que 'estamos para servir a los ciudadanos sin complejos', ya que eso es lo que he vivido en mi casa, con mi padre que es funcionario, además de mis seis hermanos, de los que cuatro son funcionarios y otros dos empresarios. Tenía la vocación del servicio al ciudadano y a mucha honra, con mucho orgullo, que para eso nos pagan los ciudadanos, para resolver los problemas y situaciones o por la menos intentar ayudarles y escucharles, pero hay otras personas que, bueno... saben venderse y llegan donde llegan, pero todo eso al final tiene un recorrido corto porque aquí se sabe todo.

–La palabra para usted es importante, ¿cumplió lo que se marcó entre sus objetivos?

–Siempre he dicho que todos los políticos deben estar como máximo 8 años. En mi caso me han faltado unos tres o cuatro meses para los seis años, así que he cumplido mi palabra. Siempre lo he dicho porque los ciudadanos se cabrean y con toda la razón. Me he ido porque gracias a Dios me puedo dedicar a mi empresa y la política a mí me ha costado dinero porque he desatendido a mi empresa, me ha costado salud, ataques de ansiedad, disgustos con mi familia y mucho tiempo dedicado, pero era consciente y para eso estábamos, pero llegó el momento en que uno tiene que saber decir que no. Y también saber que no hay nadie imprescindible. Además, hay otras prioridades en la vida. Y más a cierta edad.

–¿A qué se va a dedicar ahora?

–Ya tengo 57 años. Imagínate todo lo que yo puedo hacer con 57 años mejor que a los 67 o a los 77. Todavía tienes tiempo de practicar deporte, de pasar más tiempo con familia, de ir a descansar, de viajar, de hacer muchas cosas. Me marcho con la conciencia tranquila, que es para mí lo más importante, y encima la gente dándote muestras de cariño y de respeto, y de agradecimiento. Me voy yo. Me voy aquí por lo más alto, he hecho lo que he podido, hasta aquí me llegó.