«Es el momento de exigir responsabilidades a la empresa, de escuchar a los trabajadores y de dejar de premiar a quien no está cumpliendo»

IDEAL Almería informaba la mañana de este domingo 5 de abril que hay mucha opciones de que este verano Roquetas pueda verse invadido por montones ... kilómetricos de basura a causa de una huelga que realizarían los trabajadores de Urbaser Roquetas.

Esta reivindicación surge de las situaciones complicadas que está viviendo la plantilla desde hace un tiempo con problemas en pagos pendientes desde 2024, con descansos sin realizar, que no han recibido la ropa de invierno en pleno mes de abril ya, que no se cubren las bajas, con mala organización o con instalaciones terminadas y sin poder acceder a ellas, entre otras quejas.

Tras enterarse de esta noticia, los partidos de la oposición comunicaron a este medio como ven esta situación en el municipio costero.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha exigido al PP que resuelva «de forma urgente» el problema de los atrasos que la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras mantiene con sus trabajadores, después de que el Comité de Empresa haya advertido públicamente de la convocatoria de una huelga este verano.

«Estamos en abril. El verano está a la vuelta de la esquina y una huelga de basuras en plena temporada alta sería un desastre para Roquetas. El PP tiene que actuar ya», ha señalado el concejal socialista Rafael Torres.

El aviso de los trabajadores no ha pillado por sorpresa a los socialistas, que llevan mucho tiempo alertando de esta situación. En el Pleno de marzo, Torres volvió a reclamar que se resolviera la deuda con la plantilla, y el portavoz del PP respondió que el problema ya estaba solucionado, algo que desmintió el Comité de Empresa poco después. «El PP mintió en el Pleno a los vecinos y a los trabajadores, así es imposible resolver este conflicto», denuncia Torres.

Atrasos

Desde el PSOE se ha recordado que esos mismos atrasos ya provocaron una huelga en la Semana Santa del año pasado, y el conflicto laboral estuvo a punto de repetirse en las pasadas Navidades. «Raro es el pleno en el que no denunciamos la situación de esta empresa. Llevamos años avisando y el PP sigue cruzado de brazos», ha recordado el concejal socialista.

Más allá del conflicto laboral, Torres ha aprovechado para recordar lo que califica de «escándalo de Urbaser». El pasado marzo se aprobó la tercera prórroga de la concesionaria, pese a que los propios informes técnicos municipales han certificado en más de una ocasión que no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales.

«Las calles están sucias, proliferan los vertederos por todos los rincones, los contenedores dan vergüenza y el punto limpio lleva casi ocho años sin abrirse pese a estar contemplado en el contrato desde el primer día», ha denunciado el concejal socialista, que ha recordado que «pese a ese historial, la empresa no solo ha sido prorrogada sino que ha visto incrementado de forma importante el importe que los roqueteros pagan por el servicio, es decir, que el PP premia los incumplimientos con más dinero público y extendiendo el contrato innecesariamente».

En este sentido, los socialistas han criticado la lentitud con la que el PP está gestionando la licitación del nuevo contrato. «Lo mínimo que se le puede pedir a un equipo de Gobierno es que, sabiendo desde el principio que la empresa no cumplía, hubiera preparado los pliegos a tiempo para que al terminar el contrato inicial de seis años ya estuviera trabajando otra empresa. En cambio, vamos por la tercera prórroga y seguimos sin saber cuándo va a salir el nuevo contrato a concurso», ha señalado Torres.

El concejal socialista ha cuestionado abiertamente los motivos de esa demora. «La sensación que transmite el PP es que quieren presentar el nuevo contrato como gran novedad de cara a las elecciones de 2027. Si es así, es una irresponsabilidad mayúscula, puesto que ese nuevo contrato podría haber estado en marcha hace más de dos años y han tenido a la ciudad más sucia de lo necesario por mero cálculo electoral».

Torres ha concluido con un mensaje directo al equipo de Gobierno: «Que dejen de mentir, que obliguen a la empresa a pagar a los trabajadores lo que se les debe y que agilicen la licitación del nuevo contrato. Roquetas se merece un servicio de limpieza digno y unos trabajadores con sus derechos garantizados. Y si hay huelga en verano, la responsabilidad será exclusivamente del PP».

«Lamentable espectáculo»

Desde el Grupo Municipal de Vox Roquetas de Mar explican que «contemplamos con verdadera preocupación la enésima etapa del lamentable espectáculo que está ofreciendo el equipo de gobierno del Partido Popular, a propósito de la situación del servicio de recogida de basuras. Después de una enorme subida de la tasa, que no ha repercutido en una mejora de la limpieza o del servicio, y ante la que solamente Vox presentó alegaciones, nos encontramos con unas calles cada vez más sucias, y con unos trabajadores más descontentos y con menos medios disponibles».

La formación ultraconservadora indica que «la supuesta mejora de las condiciones de los trabajadores no se materializa, que ya estuvieron en huelga la Semana Santa de 2.025 y que ven incumplidos los acuerdos a los que se llegaron para desconvocar la misma. No en vano, los representantes de los trabajadores han desmentido las declaraciones del equipo de gobierno de que el problema ya está solucionado». «Huelga en ciernes, subida de la tasa de basura, acuerdos incumplidos y las calles llenas de suciedad. Esta es la gestión del Partido Popular», según afirma Vox Roquetas.

Respaldo a los trabajadores

Desde Almería Avanza muestran su «respaldo a los trabajadores del servicio de limpieza, que llevan tiempo denunciando una situación insostenible. Lo que está ocurriendo no es casualidad. Es el resultado de años de mala gestión, incumplimientos por parte de la empresa y la pasividad del equipo de gobierno, que ha preferido mirar hacia otro lado y seguir prorrogando el contrato».

La formación explica que «ahora nos encontramos, de nuevo, con un posible escenario de huelga que solo confirma lo que llevamos meses diciendo: el servicio no funciona, la empresa no cumple y el Ayuntamiento no actúa. Creemos que ya está bien. Es el momento de exigir responsabilidades a la empresa, de escuchar a los trabajadores y de dejar de premiar con prórrogas a quien no está cumpliendo, porque mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los trabajadores y los vecinos de Roquetas, que ven cómo la suciedad empeora día tras día».

«Da la sensación de que estamos atrapados en un bucle»

Desde el Izquierda Unida - Podemos Roquetas de Mar valoran que «lo que estamos viviendo en Roquetas con el servicio de limpieza es, sencillamente, una falta de respeto a los vecinos y a los trabajadores. Da la sensación de que estamos atrapados en un bucle: de nuevo una huelga a las puertas de la temporada alta y de nuevo el equipo de Gobierno mirando hacia otro lado mientras el conflicto se pudre».

Además, desde la coalición progresista señalan que «no es de recibo que el equipo de gobierno de Amat saque pecho en el Pleno diciendo que todo está en orden cuando la realidad es que hay familias que no han cobrado lo que se les debe desde 2024. No se puede gestionar una ciudad de espaldas a quienes la limpian, permitiendo que trabajen en instalaciones sin agua o con una flota que se cae a pedazos. Al final, si el trabajador está mal y la empresa no cumple, quien lo paga es el ciudadano con calles sucias».

Además, la coalición indica que «el problema es que Amat se ha empeñado en mantener un contrato que no funciona. Su estrategia parece clara: dejar que pasen los meses, prorrogar por voluntad propia y luego terminar en el reconocimiento de créditos para ir parcheando los pagos. Es una forma de gestionar agotada, una huida hacia adelante que no soluciona nada y que solo sirve para ganar tiempo mientras el servicio empeora.

Desde IU-Podemos explican que «lo tenemos claro: si no quieren nuestro modelo de gestión pública, que tengan al menos la responsabilidad de cumplir la ley. Hay motivos de sobra para resolver el contrato con Urbaser por sus incumplimientos. Lo que tiene que hacer el alcalde es dejar de poner parches y sacar una licitación nueva que respete los derechos laborales y garantice la limpieza que Roquetas merece. No podemos ser el rehén de su desidia».