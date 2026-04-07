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Basura amontonada en la Avenida Pedro Muñoz Seca de Aguadulce en la huelga de Semana Santa de 2025. IDEAL

«Es el momento de exigir responsabilidades a la empresa, de escuchar a los trabajadores y de dejar de premiar a quien no está cumpliendo»

Roquetas de Mar ·

PSOE, Vox, IU Podemos y Almería Avanza se solidarizan con la situación que están pasando los trabajadores de Urbaser Roquetas que plantean una posible huelga de cara al verano

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 7 de abril 2026, 15:27

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IDEAL Almería informaba la mañana de este domingo 5 de abril que hay mucha opciones de que este verano Roquetas pueda verse invadido por montones ... kilómetricos de basura a causa de una huelga que realizarían los trabajadores de Urbaser Roquetas.

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«Es el momento de exigir responsabilidades a la empresa, de escuchar a los trabajadores y de dejar de premiar a quien no está cumpliendo»