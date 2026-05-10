«Estoy en un momento exigente, pero muy bonito y con mucha motivación»

Alfonso López Salmerón (Almería, 1974) es el director de Teatro de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas desde el pasado mes ... de octubre. El 8 de mayo estrenaba la zarzuela 'La alegría de la huerta' en el Teatro Auditorio de Roquetas. Una obra que lleva preparando un tiempo con sus alumnos y que recibió una buena acogida por parte del público. Nacido en Almería, pero que ha vivido siempre en Roquetas, disfruta como el que más de este trabajo que para él es un sueño y al que pone el cien por cien para potenciar este gran centro en el municipio

–¿Cómo fue el estreno de la obra?

–La zarzuela 'La Alegría de la Huerta' representada este viernes en el Teatro Auditorio se convirtió en un éxito rotundo, con lleno absoluto y entradas agotadas. El público respondió de manera extraordinaria desde el primer momento, entregándose por completo a un espectáculo que sorprendió, emocionó e hizo disfrutar de principio a fin. Uno de los aspectos más destacados de la noche fue el original hilo conductor de la obra dirigida y coordinada por mí, llevada a cabo por un frustrado músico y una Banda de música muy peculiar que aportaron el toque cómico y desenfadado a una puesta en escena diferente, fresca y absolutamente inesperada por el público asistente. El espectáculo demostró como la fusión entre Música, Danza, Canto y Teatro puede llegar profundamente al espectador cuando se realiza con ilusión, pasión y un gran trabajo colectivo.

–¿Cuántos actores participaron en la zarzuela?

–Sobre el escenario participaron un total de 107 integrantes, todos ellos amateurs, lo que convierte el mérito artístico y humano de este montaje haya sido mayor.

–¿Fue una noche redonda?

–Las voces líricas de la Soprano (Blanca Isabel), el Tenor (Román Barceló), y el Baritono (Cristian Díaz) pusieron la guinda a una producción elegante, dinámica y de gran calidad artística, elevando aún más el nivel emocional y musical de una zarzuela que logró conquistar por completo al público del Teatro Auditorio de Roquetas. Desde la organización se ha querido destacar también el enorme esfuerzo y compromiso de todos los participantes como la Banda Unión Musical de Roquetas de Mar, alumnas de Danza de la Escuela de Danza, la Asociación Mujeres de El Parador, de la Asociación Stella Maris de Roquetas, el Coro Ciudad de Almería, la Asociación Sol de Almería y los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro, haciendo posible un montaje de gran formato que ha quedado marcado como una noche muy especial para la Educación y Cultura de Roquetas de Mar y para esta nueva etapa de la Escuela Municipal de Teatro.

–¿Cómo se presenta esta temporada?

–Tenemos una programación por delante con más formación, nuevos montajes y muchas ganas de seguir creciendo. La idea es que la escuela no solo enseñe Teatro, sino que genere experiencias y cree afición. Pero además, no es solo el montaje de este viernes, ésta temporada tenemos previsto representar ocho obras de gran formato en el Teatro Auditorio y otras 18 en el Teatro de la Escuela de Música de El Parador, que son igual de importantes.

–¿Qué le tiene preparado a los alumnos de la Escuela Municipal?

–A todo ese esfuerzo que hacen los alumnos, se intenta buscar la manera de contribuir o corresponder alguna manera con el respaldo de la Delegación de Educación del Ayuntamiento, ofreciéndoles experiencias que realmente les marque. En éste corto periodo de tiempo hemos tenido oportunidades únicas, como la invitación, encuentro y charla con el actor internacional, Antonio Banderas, en su Teatro del Soho Caixabank en Málaga para disfrutar de su Musical Goodspell, del que los alumnos guardan un recuerdo muy especial, o lo último que estoy preparando es que los alumnos de la Escuela de Teatro hemos sido invitados al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida para conocer de cerca el festival y disfrutar de una de las mejores representaciones teatrales de teatro clásico, en éste caso con 'Electra Jonda'. Además, quiero destacar el trabajo de mis compañeras, grandes profesionales, María Gallardo y Ángela Felices, que están haciendo un trabajo magnífico con los alumnos, especialmente con montajes basados en Teatro Clásico. Porque al final, esto es un trabajo completamente multidisciplinar, que no se trata solo de montar una obra y subirla a escena, hay un proceso muy profundo detrás con los alumnos: lectura, análisis de texto, interpretación, expresión corporal, movimiento escénico, es un aprendizaje muy completo.

–¿Cómo afronta esta etapa?

–Esta nueva etapa la afronto con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad y respeto. Ponerse al frente de la Escuela Municipal de Teatro con casi 300 alumnos, no es solo dirigir, es cuidar un proyecto que ya tiene una historia y que forma parte de la vida cultural de Roquetas. Ilusión porque dirigir la Escuela Municipal de Teatro supone liderar un proyecto cultural que forma, transforma y que conecta directamente con la ciudadanía, y respeto porque hay una trayectoria detrás, muchos años de trabajo bien hecho, y un compromiso claro de estar a la altura y seguir avanzando.

–¿Cómo está siendo el apoyo del Ayuntamiento de Roquetas?

–Todo esto no sería posible sin dar las gracias al respaldo del Ayuntamiento de Roquetas, que es fundamental. Pero me gustaría destacar especialmente el apoyo del alcalde, que durante muchos años ha seguido mi trayectoria en torno al Teatro incluso antes de esta nueva etapa al frente de la Escuela. Ese conocimiento previo de mi trabajo genera confianza, y es muy importante sentir ese apoyo en un momento como éste.

–¿En qué momento se encuentra?

–Estoy en un momento exigente, pero muy bonito, con mucha motivación con una idea muy clara: que todo este esfuerzo tenga sentido y continuidad, esa es mi ilusión, y voy a hacer todo lo posible para que así sea.

–Ha dedicado gran parte de su vida a trabajar con personas mayores. ¿Qué enseñanza le ha dejado?

–No me olvido de donde vengo, llevo trabajando 29 años con mayores a través de las asociaciones, que han sido parte fundamental en mi vida laboral, y también de mi crecimiento como persona, me han enseñado muchísimo, con ellos he aprendido valores esenciales como el compromiso, la cercanía, la empatía, y también he recibido recompensas significativas a lo largo de todos estos años como la gratitud, el cariño sincero, teniendo un significado muy especial para mí y en mi forma de entender el servicio público.