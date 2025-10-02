Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Corporación Municipal y agentes de la Policía Local de Roquetas. IDEAL

Una misa y una foto familiar por la celebración de los Ángeles Custodios en Roquetas

El alcalde, Gabriel Amat, aprovechó esta ocasión para poner en valor la labor que los agentes llevan a cabo cada día para garantizar la seguridad

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:17

Con motivo de su patrón, Los Ángeles Custodios, la Parroquia de la Virgen de Rosario acogió este jueves 2 de septiembre la misa con motivo de esta festividad para continuar con una foto de familia de la Policía Local y todos los miembros del equipo de Gobierno y representantes de la Corporación Municipal.

El alcalde, Gabriel Amat, aprovechó esta ocasión para poner en valor la labor que los agentes llevan a cabo cada día para garantizar la seguridad y velar por el interés de todos los vecinos «porque como servidores públicos nos debemos a la sociedad y a trabajar por mejorar su calidad de vida y su seguridad».

