El Ayuntamiento de Roquetas realiza un minuto de silencio durante la mañana de este lunes. IDEAL

«Con este minuto de silencio queremos mostrar nuestro duelo por las víctimas del trágico accidente de Adamuz»

Alcaldes, concejales y representantes de fuerzas y cuerpos de Seguridad de Roquetas, El Ejido, Adra y Vícar realizan un minuto de silencio por el terrible accidente ocurrido este domingo

Javier Cortés

Poniente

Lunes, 19 de enero 2026, 17:47

Comenta

España se acostó anoche terriblemente preocupada por el trágico accidente ocurrido en la localidad de Adamuz, Córdoba, dónde al menos han fallecido 39 personas y ... 152 resultaron heridas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad este domingo por la tarde a la altura del apeadero cordobés de Adamuz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

