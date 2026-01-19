España se acostó anoche terriblemente preocupada por el trágico accidente ocurrido en la localidad de Adamuz, Córdoba, dónde al menos han fallecido 39 personas y ... 152 resultaron heridas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad este domingo por la tarde a la altura del apeadero cordobés de Adamuz.

Una situación que ha hecho que los Ayuntamientos de Roquetas de Mar, El Ejido, Adra y Vícar, entre otros, realizaran un minuto de silencio y detuviesen su jornada, en algunos casos posponiendo también eventos previstos para estos primeros días de la semana como la rueda de prensa prevista para este martes sobre el balance de gestión y retos en Agricultura y Medio Ambiente por parte del Ayuntamiento de El Ejido o que el municipio de Vícar no acudirá a FITUR tal y como estaba previsto, cancelándose por lo tanto las presentaciones agendadas así como entrevistas e informaciones especiales, por citar algunas actividades.

Hoy, El Ayuntamiento de Roquetas de Mar se detuvo para guardar un minuto de silencio. El alcalde, Gabriel Amat, junto a la corporación municipal, trabajadores del Consistorio y vecinos, se sumaron a las convocatorias de la FEMP y la FAMP tras el grave accidente de tren sucedido ayer en Adamuz (Córdoba). «Desde aquí, enviamos un abrazo inmenso a las familias de los fallecidos y mucha fuerza a los heridos».

Asimismo, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, trabajadores del Ayuntamiento, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y numerosos vecinos, guardaron también un respetuoso y emotivo minuto de silencio en la Plaza Mayor en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido ayer.

El regidor ejidense señaló que «con este minuto de silencio queremos mostrar nuestro duelo por las víctimas del trágico accidente de Adamuz y trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo a sus familias. Compartimos su dolor y deseamos que se pueda avanzar en la recuperación de todas las personas afectadas».

A su vez, añadió que «El Ejido, Andalucía y toda España están profundamente consternados por lo sucedido. En estos momentos, lo más importante es que todos los medios necesarios estén desplegados para el rescate de las personas y la atención a los heridos. Desde El Ejido, ponemos a disposición cualquier recurso que pudiera ser necesario«. El Ayuntamiento de El Ejido se sumó así al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por su parte, la ciudad de Adra mantuvo también este lunes, 19 de enero, en un emotivo minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del trágico accidente. La iniciativa se realizÓ de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El acto, encabezado por el alcalde, Manuel Cortés, contó con la asistencia de concejales de la Corporación Municipal, agentes de la Policía Local, empleados municipales, y vecinos y vecinas, que se sumaron para mostrar su respeto y solidaridad con las personas fallecidas, los heridos y sus familias.

Desde el Ayuntamiento de Adra se ha quiso también reconocer la labor de los servicios de emergencia y sanitarios, así como la colaboración de la ciudadanía, que actuaron con rapidez y solidaridad para prestar ayuda a los afectados.

También se quisieron sumar a este emotivo minuto de silencio el alcalde, concejales, miembros de la Corporación Municipal, trabajadores del Ayuntamiento, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y numerosos vecinos del municipio de Vícar.