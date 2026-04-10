El Mercado Semanal realiza una jornada sobre hábitos saludables y unos talleres de RCP

El Mercado Semanal de Roquetas de Mar acogió este jueves, 9 de abril, una jornada con motivo del Día Mundial de la Salud, organizada por ... las enfermeras de familia y comunitaria del Distrito Sanitario Poniente.

El evento, dirigido a la ciudadanía, ofreció actividades y talleres gratuitos centrados en la promoción de hábitos saludables, como alimentación equilibrada, ejercicio y bienestar, prevención y salud mental, así como demostraciones prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Asimismo, la jornada contó con la presencia de las concejalas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Susi Ibáñez y Alba Acedo, quienes quisieron apoyar esta iniciativa orientada a fomentar el autocuidado y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Por su parte, el principal objetivo de esta actividad realizada en este espacio próximo al Teatro Auditorio fue la de acercar la salud a la población, promoviendo la prevención, la educación sanitaria y la adopción de estilos de vida saludables.