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Una gran cantidad de vecinos asisten a a este espacio de Roquetas. IDEAL

El Mercado Semanal realiza una jornada sobre hábitos saludables y unos talleres de RCP

El principal objetivo de esta actividad fue la de acercar la salud a la población y promover la prevención

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 10 de abril 2026, 01:27

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El Mercado Semanal de Roquetas de Mar acogió este jueves, 9 de abril, una jornada con motivo del Día Mundial de la Salud, organizada por ... las enfermeras de familia y comunitaria del Distrito Sanitario Poniente.

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