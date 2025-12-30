El Mercado de Abastos se llena de actividades y arte por las navidades

El Mercado de Abastos de Roquetas de Mar vivió este fin de semana una jornada muy especial con actividades pensadas para toda la familia, como ... el taller de galletas decoradas para los más pequeños y un concierto de flamenco a cargo de la Escuela Municipal de Música que puso ritmo y tradición durante la mañana del sábado.

Este espacio, además de ser un referente para realizar compras de calidad en el comercio local, brilló como lugar de encuentro, ocio y disfrute familiar, demostrando que el mercado es mucho más que un espacio comercial: es vida, cultura y cercanía. Asimismo, y siguiendo con los eventos navideños en el municipio de Roquetas de mar, la Iglesia Pentecostal Rumana Elim acogió hace unos días un emotivo concierto de villancicos, una cita que reunió a vecinos y representantes municipales en torno a la música, la tradición y el espíritu de la Navidad.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a los concejales José Luis Llamas y Juan Carlos Muyor, acompañó este encuentro que refleja la convivencia y el respeto entre culturas que conviven en el municipio.