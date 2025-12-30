Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la jornada en el exterior del Mercado de Abastos. IDEAL

El Mercado de Abastos se llena de actividades y arte por las navidades

Este espacio, además de ser un referente para realizar compras de calidad en el comercio local, brilla como lugar de encuentro, ocio y disfrute familiar

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 30 de diciembre 2025, 04:00

Comenta

El Mercado de Abastos de Roquetas de Mar vivió este fin de semana una jornada muy especial con actividades pensadas para toda la familia, como ... el taller de galletas decoradas para los más pequeños y un concierto de flamenco a cargo de la Escuela Municipal de Música que puso ritmo y tradición durante la mañana del sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran sin vida al motorista desaparecido en Íllora este domingo
  2. 2 Los voluntarios que encontraron el cuerpo de Adrián: «Nos abrazamos y rompimos a llorar»
  3. 3 Zujaira llora a Adrián, un joven «dicharachero y querido por todos»
  4. 4 La DGT la lía: retira cuatro modelos de balizas V-16 a días de ser obligatorias
  5. 5 Encuentran deambulando en la A-92 al conductor del coche siniestrado en Guadix
  6. 6 Oficial en el BOE el calendario laboral de Granada en 2026: festivos que caen en fin de semana y puentes
  7. 7 Cambios importantes en tu TDT desde el 1 de enero de 2026: desaparecen canales y llegan nuevos
  8. 8

    La limpieza de Granada cambia de manos 55 años después
  9. 9

    Tráfico corta el acceso a Sierra Nevada tras llenarse los parking de la estación por primera vez esta temporada
  10. 10 Fallece el cantante argentino Osvaldo Jiménez, afincado en Granada desde hace años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Mercado de Abastos se llena de actividades y arte por las navidades

El Mercado de Abastos se llena de actividades y arte por las navidades