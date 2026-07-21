El mercadillo de los jueves de Roquetas incorpora 29 nuevos puestos

El mercadillo de Roquetas de Mar incorpora 29 nuevas autorizaciones de venta ambulante, alcanzando ya los 270 puestos y reforzando una actividad comercial tradicional que ... genera empleo, oportunidades y contribuye cada semana a dinamizar nuestra economía local.

Un espacio comercial de referencia que cuenta con instalaciones modernas y servicios de calidad, como aseos públicos, servicio de ambulancia, vigilancia privada, un dispositivo especial de seguridad y vigilancia de la Policía Local mediante drones para combatir la venta ilegal y garantizar una competencia justa.

De hecho, cada jueves, miles de vecinos y visitantes llenan el mercadillo, respaldando con su confianza a los profesionales de la venta ambulante y contribuyendo a hacer de este espacio uno de los mercadillos más importantes de la provincia de Almería.

Desde el Ayuntamiento de Roquetas indicaron que «seguimos apoyando y fortaleciendo un sector que forma parte de nuestra identidad, genera empleo y actividad económica y contribuye al crecimiento de Roquetas de Mar».

Ubicación

El tradicional mercadillo de los jueves de Roquetas estrenó a mediados de febrero del pasado año su nueva ubicación que se sitúa frente al centro comercial y el Teatro Auditorio. Se trata de una superficie que se adecuó con el objetivo de poner en valor un espacio situado en una zona clave del municipio.

El alcalde de la localidad, Gabriel Amat, quiso comprobar cómo se desarrolló el primer día del mercadillo en esta nueva ubicación que contempla una distribución para 276 puestos ambulantes, aseos, caseta para Protección Civil y Policía Local y almacén - vestuario, entre otros.

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat destacó que la distribución de calles se llevó a cabo con el consenso de los comerciantes y que «en este primer día me siento satisfecho porque todos los vendedores ambulantes nos han trasladado su conformidad con este nuevo espacio que cuenta con dotaciones y equipamientos más modernos».

«Se ha hecho un buen trabajo para llevar a cabo el acondicionamiento de una parcela que tendrá varios usos como es un nuevo aparcamiento y recinto ferial», explicó el máximo responsable del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

A su vez, Amat explicó que «es una satisfacción comprobar cómo se hace realidad un espacio multidisciplinar que cubre necesidades importantes como la falta de estacionamiento en una zona de gran relevancia comercial, también ponemos a disposición de los vendedores ambulantes una superficie en la que van a poder llevar a cabo su actividad comercial con mejores instalaciones infraestructuras, seguimos trabajando para modernizar e impulsar Roquetas de Mar como una gran ciudad».