El mercadillo ilegal de las 200 Viviendas, el último frente de un barrio «desprotegido»

El Grupo Socialista de Roquetas de Mar reclamó al PP de Amat que «se tome de una vez en serio la situación de Las 200 Viviendas» a la vista de que el barrio se convirtió en un espacio «sin ley» cuya degradación «se extiende como una mancha de aceite si no somos capaces de cortarla».

Así lo aseguró el pasado viernes el portavoz socialista, Manolo García, que se preguntó por los resultados de la Junta Local de Seguridad que se celebró hace unos meses entre el Ayuntamiento y la Subdelegación.

Problema

Asimismo, el portavoz de la formación socialista, Manolo García, explicó que ya «lo dijimos entonces y lo volvemos a repetir, si el alcalde se ve incapaz de afrontar este problema, lo que tiene que hacer es lo que hacen todos los alcaldes de España, que es convocar la Junta Local de Seguridad las veces que sean necesarias para que la situación se analice entre todas las administraciones y cuerpos policiales afectados».

Además, García, subrayó que «lo que no se puede hacer es lo que hace Amat, cruzarse de brazos y decir públicamente, como dijo en un Pleno hace unos meses, que él no pensaba mandar a la Policía Local a Las 200 Viviendas».

Desde el PSOE se recuerda que fruto de aquella Junta Local de Seguridad y con la coordinación de Policía Local y Guardia Civil, se llegó a desmantelar el mercadillo ilegal «que llevaba funcionando más de un año mientras Amat miraba para otro lado».

Pero el problema es que pasada aquella operación se sigue instalando el propio mercadillo, por lo que los socialistas reclaman una presencia policial diaria en el barrio.

«Esto no ocurriría si la Policía Local patrullara por el barrio de forma habitual, pero por lo visto Amat sigue negándose a mandar a los agentes por allí y solo acuden de forma puntual», denunció Manolo García.

El portavoz socialista recordó que el año pasado su grupo ya presentó una moción apoyando las cerca de mil firmas recogidas por vecinos con las que reclamaban actuaciones ante la degradación cada vez más grave de este barrio con problemas como suciedad, falta de mantenimiento, actitudes incívicas, menudeo de drogas, prostitución callejera, ruidos de determinados negocios y un largo etcétera.

«El PP de Amat votó en contra de nuestra petición para tomar medidas, demostrando que está haciendo dejación de funciones y que renuncia a gestionar una parte de la ciudad donde residen vecinos que también tienen sus derechos, que debe garantizar el alcalde», declaró el edil socialista.

Seguridad

Manolo García reconoce que la problemática de Las 200 Viviendas afecta a todos los cuerpos policiales y no solo a la Policía Local, ya que «la Guardia Civil tiene también que garantizar la seguridad en el barrio, pero la responsabilidad de que se cumplan las ordenanzas municipales, la venta ambulante, la limpieza, el control de los locales, las molestias de ruidos, todo eso es competencia del alcalde, que no puede lavarse las manos y hacer como si todo esto no fuera con él».

En este sentido, el portavoz socialista se preguntó por los pasos que se han dado para mejorar la coordinación entre los cuerpos policiales, ya que «en la Junta Local de Seguridad que se celebró después de que nosotros la reclamáramos insistentemente, se acordó la elaboración de informes por parte de cada cuerpo y estudiar la forma de mejorar la coordinación, pero el alcalde no volvió a convocar ninguna reunión y nada más se volvió a saber al respecto», concluyó García.