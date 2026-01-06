Mayores de la Residencia Virgen del Rosario realizan una jornada de churros con chocolate
Roquetas de Mar ·Los mayores, incluso, se pusieron gorros de Papá Noel para hacer una Navidad más entrañable y amena
J. C.
Roquetas de Mar
Martes, 6 de enero 2026, 14:02
Los usuarios de la Residencia Virgen del Rosario están viviendo una Navidad llena de actividad y compañía. Una de ellas fue disfrutar de una mañana ... muy dulce con una salida a Little Park para degustar unos tradicionales churros con chocolate.
Los mayores, incluso, se pusieron gorros de Papá Noel para hacer una Navidad más entrañable y amena entre ellos y tener un grato recuerdo para contar durante el inicio de este nuevo año 2026.
Asimismo, cientos de vecinos de Roquetas de Mar se congregaron hace unos días en el Parque de Los Bajos para disfrutar del I Encuentro Navideño de Roquetas de Mar. Se trata de una iniciativa organizada por María Isabel López Moya conocida como 'Mari La Cuca', en colaboración con el Grupo Jarana y la bailora Sabina Rodríguez.
Se trata de la primera edición de un evento que registró una gran afluencia de público y que nace con vocación de continuidad con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan vivir en las calles del municipio el ambiente navideño.
