Roquetas

Un matrimonio será desahuciado en Roquetas de Mar con el marido en cuidados paliativos

La afectada reclama una alternativa habitacional que le permita permanecer junto a su esposo ya que la única opción que le han trasladado es el ingreso de él en una residencia

Roquetas de Mar

Viernes, 20 de febrero 2026, 23:42

Una mujer de 63 años afronta el próximo lunes 23 de febrero el desahucio de la vivienda en la que reside en la zona de ... Playa Serena, en Roquetas de Mar, junto a su marido, de 77 años, enfermo de cáncer de próstata y Alzheimer, y en cuidados paliativos, al que atiende las 24 horas del día.

