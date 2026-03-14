«Maricones, Allahu Akbar»: Un robo con violencia en Las 200 Viviendas se salda con dos guardias civiles heridos

La tranquilidad de la tarde de ayer viernes en la barriada de las 200 viviendas, en Roquetas de Mar, se vio truncada por un violento ... episodio que ha vuelto a poner de relieve la peligrosidad a la que se enfrentan las fuerzas de seguridad en la zona. Eran las 16:00 horas cuando la Guardia Civil recibió un aviso de emergencia: se estaba produciendo un robo con violencia e intimidación en un establecimiento comercial. Según las manifestaciones de los llamantes, el autor portaba un cuchillo de grandes dimensiones, arma que habría esgrimido con intención intimidatoria contra una de las víctimas presentes en la tienda.

Dada la gravedad del aviso, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó de inmediato al lugar, contando con el apoyo de una dotación de la Policía Local de Roquetas de Mar. Al personarse en el comercio, los agentes localizaron al sospechoso e iniciaron el protocolo de seguridad, ordenándole que depositara todas sus pertenencias en el suelo. El objetivo de los uniformados era doble: garantizar su propia integridad física y proteger a las terceras personas que en ese momento comenzaban a rodear a la fuerza actuante en plena vía pública.

Lejos de acatar las órdenes, el individuo mostró desde el primer segundo una actitud poco colaboradora y altamente agresiva. Según consta en el relato de los hechos, el hombre comenzó a vociferar y reculó contra la pared para tomar impulso, lanzándose acto seguido contra uno de los guardias civiles. El agente recibió un puñetazo en el pecho y un fuerte empujón. En el intento de reducción, un segundo agente fue agredido con un puñetazo en el rostro.

La intervención escaló rápidamente en violencia. Los agentes de la Policía Local, que colaboraban en todo momento en la detención, también fueron blanco de agresiones físicas. Durante el forcejeo, el autor logró arrebatar la defensa (porra) a uno de los policías locales con la clara intención de golpear a los agentes, objetivo que consiguió tras una dura pugna con los actuantes. Ante esta situación de «resistencia y violencia más que notable», uno de los guardias civiles se vio obligado a emplear la Pistola Eléctrica Incapacitante (PEI). Sin embargo, y pese a que los electrodos impactaron en el cuerpo del agresor, el dispositivo no surtió el efecto deseado; al contrario, el detenido mostró «mucha más agresividad si cabe».

La situación se volvió crítica cuando los agentes se vieron rodeados por personas del barrio mientras el autor continuaba emprendiendo brutalmente a golpes contra todos y cada uno de ellos. Un agente de la Policía Local hizo uso del spray de defensa, que tampoco logró frenar la agresividad desmesurada del individuo. Ante el riesgo de ser rebasados, se solicitó la presencia urgente de varios indicativos de la zona para lograr finalizar la detención. El balance de la reyerta arroja varios agentes con lesiones de diferente consideración que han causado baja para el servicio.

Tras lograr la inmovilización del sujeto, la Guardia Civil procedió a escoltar a las víctimas hasta un centro médico para su atención y, posteriormente, a dependencias oficiales para formalizar la denuncia. Fue entonces cuando se conoció, por manifestación de la víctima, que el detenido ya había hurtado en la misma tienda el pasado 12 de marzo. Al regresar ayer con el cuchillo, una de las víctimas logró arrebatárselo tras un forcejeo en el que resultó lesionada antes de la llegada policial.

Incluso bajo custodia en el acuartelamiento, el detenido mantuvo un nivel de alteración elevado, intentando zafarse de los agentes mediante empujones, y gritando «Allahu Akbar» o «maricones». Su estado obligó a los servicios médicos a personarse en el cuartel para suministrarle un calmante.

Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha confirmado que se le investiga por los delitos de Atentado y Robo con Violencia. Según la versión oficial de la Comandancia, el autor respondió con golpes en un estado de «excitación delirante», ante lo cual los agentes respondieron con un «uso proporcionado de la fuerza y los medios idóneos». La Comandancia califica las lesiones de los guardias como leves y aclara que el detenido no presentaba lesiones tras ser atendido.

Jucil exige la declaración de Profesión de Riesgo

El suceso ha provocado la reacción inmediata de Rafael Maldonado, Secretario Provincial de Jucil en Almería. El representante sindical ha vuelto a denunciar que las 200 viviendas son un «nido de delincuencia» donde se ha perdido el principio de autoridad. Maldonado tildó de «inconcebible» y «sin sentido» que la Guardia Civil y la Policía Nacional no sean consideradas Profesión de Riesgo, especialmente cuando en este caso los agentes locales, que sí ostentan esa categoría, sufrieron las mismas agresiones codo con codo con los guardias civiles.