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Imagen de archivo de la Comandancia de Almería. N. E.

«Maricones, Allahu Akbar»: Un robo con violencia en Las 200 Viviendas se salda con dos guardias civiles heridos

La Comandancia ha confirmado los hechos y que el perpetrador está siendo investigado por atentado contra la autoridad

David Roth

Almería

Sábado, 14 de marzo 2026, 11:34

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La tranquilidad de la tarde de ayer viernes en la barriada de las 200 viviendas, en Roquetas de Mar, se vio truncada por un violento ... episodio que ha vuelto a poner de relieve la peligrosidad a la que se enfrentan las fuerzas de seguridad en la zona. Eran las 16:00 horas cuando la Guardia Civil recibió un aviso de emergencia: se estaba produciendo un robo con violencia e intimidación en un establecimiento comercial. Según las manifestaciones de los llamantes, el autor portaba un cuchillo de grandes dimensiones, arma que habría esgrimido con intención intimidatoria contra una de las víctimas presentes en la tienda.

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