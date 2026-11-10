Marchas, actividades educativas y defensa personal por el programa del 25N

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la Delegación de la Mujer y el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), organizó ... un amplio programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. Una programación que se desarrollará durante todo el mes de noviembre y se prolongará hasta diciembre, con el objetivo de fomentar la concienciación, la sensibilización y la prevención de la violencia de género entre la ciudadanía.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende trasladar el mensaje de que la lucha contra la violencia hacia las mujeres no debe limitarse a una jornada concreta, sino que requiere un compromiso permanente de toda la sociedad. Para ello, se han programado distintas actividades que abordan aspectos como la autoestima, el bienestar emocional, las relaciones afectivas saludables, la igualdad y la autonomía de las mujeres.

La concejala de la Mujer, María Ángeles Alcoba, destacó que «el 25 de noviembre es una fecha fundamental para visibilizar y condenar la violencia de género, pero desde el Ayuntamiento queremos ir más allá de esta conmemoración. Nuestro objetivo es que la sensibilización y la concienciación estén presentes durante todo el mes, a través de actividades que permitan reflexionar, aprender y adquirir herramientas para prevenir cualquier forma de violencia contra las mujeres».

En este sentido, Alcoba subrayó que «hemos diseñado una programación que aborda la prevención desde diferentes perspectivas, porque entendemos que trabajar la autoestima, el bienestar emocional, la autonomía personal y la educación en igualdad es fundamental para avanzar hacia una sociedad libre de violencia».

Talleres de sensibilización, bienestar emocional y defensa personal

La programación arrancará el miércoles 11 de noviembre con el taller de coaching La banda sonora de una mujer, que se celebrará a las 17.00 horas en el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM).

El jueves 12 de noviembre tendrá lugar el taller de bienestar emocional Cuidarnos para sentirnos bien, en colaboración con la Asociación de Mujeres Dulcemar, en la sede de esta asociación.

El viernes 13 de noviembre se desarrollará el taller 'Desmitificando el amor romántico: Amar sin mitos, vivir sin violencia', en colaboración con la Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Asunción de El Parador. Esta actividad permitirá reflexionar sobre los mitos del amor romántico y la importancia de promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Los días 16, 17 y 18 de noviembre se celebrará el taller de defensa personal Mujeres fuertes, mujeres libres: defensa personal e igualdad, dirigido a trabajadoras del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Las sesiones tendrán lugar a las 16:30 horas en el Edificio Polivalente de El Puerto.

Asimismo, el martes 18 de noviembre, a las 17.00 horas, el Centro Municipal de Información a la Mujer acogerá un nuevo taller de coaching titulado La magia de quererte, una propuesta enmarcada en las actividades dedicadas al bienestar y al fortalecimiento personal.

La programación incluye también una Marcha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, prevista para el domingo 22 de noviembre, como muestra de rechazo a la violencia de género y de sensibilización ciudadana.

El 25N, una jornada de compromiso y sensibilización

El miércoles 25 de noviembre se celebrará el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha en la que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar reafirmará su compromiso con la prevención de la violencia de género, la igualdad y la sensibilización social.

Las actividades continuarán después del 25N con un nuevo taller de defensa personal que se desarrollará los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, bajo el título Seguridad, confianza y autonomía. Esta actividad, abierta a toda la ciudadanía del municipio, se celebrará a las 16.30 horas en el Edificio Polivalente de El Puerto.

Por último, el viernes 11 de diciembre tendrá lugar el taller Desmitificando el amor romántico: Construyendo relaciones sanas e igualitarias, previsto a las 17.00 horas en el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM).

De forma paralela, la programación contempla actuaciones de prevención de la violencia de género en los Institutos de Educación Secundaria (IES) y Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) del municipio, mediante acciones de sensibilización, formación y coeducación.

Estas iniciativas tienen como finalidad fomentar la educación en igualdad desde edades tempranas y promover valores basados en el respeto, la convivencia y el rechazo a cualquier forma de violencia.

La concejala de la Mujer señaló que «la prevención debe comenzar desde la educación, trabajando con los más jóvenes para fomentar relaciones igualitarias y libres de violencia. Es fundamental que las nuevas generaciones crezcan con valores de respeto e igualdad, porque la sensibilización y la formación son herramientas esenciales para combatir esta problemática».

Por último, Alcoba destacó la importancia de la colaboración de las asociaciones de mujeres del municipio en el desarrollo de esta programación y ha animado a la ciudadanía a participar en las distintas actividades.

«Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar seguiremos impulsando iniciativas que contribuyan a sensibilizar, prevenir y concienciar sobre la violencia de género, porque nuestro compromiso con la igualdad y con una sociedad libre de violencia debe mantenerse activo los 365 días del año», concluyó.