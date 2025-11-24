Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de mujeres en un taller en Roquetas. IDEAL

Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas

El municipio conmemora esta fecha con un acto institucional y un programa de actividades de sensibilización

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:45

Comenta

Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer y en colaboración con la Junta de Andalucía y las ... asociaciones de mujeres del municipio, organiza un completo programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  4. 4 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  5. 5 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  6. 6 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  7. 7 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  8. 8 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  9. 9 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  10. 10 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas

Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas