El abandono del PSOE de la edil Ana Fuentes deja la Corporación de Roquetas con cinco tránsfugas La edil socialista no renuncia de momento al acta y se sumará a los otros cuatro concejales no adscritos que ya hay de Vox y Ciudadanos

La Corporación de Roquetas de Mar bate récords en el actual mandato en cuanto a episodios de transfuguismo. A los cuatro concejales tránsfugas ya existentes, se sumará en las próximas horas la hasta ahora concejal del PSOE, Ana Fuentes, que según ha podido saber IDEAL, ha decidido abandonar las filas socialistas.

La edil no quiso este domingo hacer declaraciones, pero a preguntas de este diario se remitió al escrito enviado vía redes sociales a la militancia, en el que aseguraba que «cuando decidí embarcarme en esta aventura política lo hice con la convicción de llevar a cabo un proyecto en el que poder desarrollar mi compromiso con este municipio».

Sin embargo, «a día de hoy no me siento identificada con las líneas de actuación que está siguiendo el partido, motivo por el cual he considerado que el mejor paso que puedo dar es dejar que sean otros compañeros los que sigan trabajando por cambiar esta ciudad», explicaba en su mensaje, para a continuación dejar claro que «mi salida de esta agrupación no conlleva la renuncia a mi acta de concejal».

Por este motivo, Fuentes ha decidido convertirse en tránsfuga en los poco más de 10 meses que quedan de legislatura, para según ella desarrollar este compromiso que menciona fuera de las filas socialistas e invitando a sus compañeros a «continuar con esa labor».

La edil quiso agradecer al secretario general del PSOE de Roquetas y portavoz de la formación, Manolo García, «la confianza y honestidad con la que se siempre me ha tratado» y dijo sentirse «orgullosa de haber podido participar activamente en la política municipal», en la que «he intentado aportar mi granito de arena en mi afán por mejorar Roquetas».

El movimiento ha generado gran malestar en el partido, por el momento en el que ocurre, al final del mandato y por considerar que no existe una razón de peso que lleve a esta ruptura. El portavoz de la formación, Manolo García, instó este domingo a la edil a «ser coherente con el proyecto por el que se presentó y renunciar al acta de concejal para que, como ella dice, sea otro compañero el que tome el relevo del proyecto en el que parece que ya no cree».

García apuntó directamente al alcalde roquetero, Gabriel Amat, como el inspirador de tantas deserciones como se producen en los grupos de la oposición en Roquetas de Mar. «Amat está favoreciendo con sus actitudes y el incumplimiento del Pacto Antitransfuguismo que su partido firmó, la aparición de este fenómeno que para vergüenza de todos los roqueteros se ha convertido en algo generalizado en la Corporación», declaró.

El abandono del grupo municipal de Ana Fuentes es la sexta deserción de este mandato y hasta ahora solo Toñi Fernández, de Tú Decides, ha decidido renunciar el acta y dejar que otros compañeros asuman el papel por el que fueron elegidos. Todos los demás, retienen el acta de concejal y, en algún caso, el sueldo que tenían como concejales de la formación a la que pertenecían.

Otros cuatro tránsfugas

Los primeros tránsfugas fueron los dos ediles de Vox, Francisco Barrionuevo y Antonio López, que abandonaron la formación después de que el partido les exigiera que renunciaran a la subida de sueldos aprobada al principio del mandato y a la compatibilidad de sus sueldos con la actividad de sus empresas privadas aprobada por el Pleno. Aquella ruptura generó durísimas acusaciones de los ediles hacia el que hasta entonces había sido su partido. Ambos decidieron mantenerse en el equipo de Gobierno, cargos a los que llegaron por el pacto entre el PP y Vox para mantener a Amat en la Alcaldía.

La siguiente en abandonar sus filas fue Lourdes García Garzón, en el anterior mandato azote de la tránsfuga del PSOE, María José López, a la que criticó duramente por traicionar a su partido. García Garzón era además la edil liberada por Ciudadanos cuando abandonó su partido, cuyo sueldo fue mantenido por el alcalde tras la deserción. Actualmente acude a los actos del PP y participó en la campaña de las pasadas elecciones andaluzas.

Otro concejal de Cs, el que fuera su cabeza de lista y que también criticó con dureza a su excompañera por no dejar el acta, fue el siguiente concejal en abandonar su grupo. Pepe Montoya también retuvo el acta de concejal y está protagonizando un duro enfrentamiento con el alcalde, Gabriel Amat, y el secretario, Guillermo Lago, por restringir sus intervenciones en los plenos, algo que nunca se había hecho con los tránsfugas.