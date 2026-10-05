Maratón de caminar, baile y pintura para celebrar los festejos de este lunes

El municipio de Roquetas de Mar está inmerso prácticamente en el ecuador de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Rosario, Patrona y ... Alcaldesa Perpetua del municipio uno de los festejos más reseñables y queridos por los ciudadanos de Roquetas.

Una extensa programación que le marca a los roqueteros y visitantes desde el inicio de los festejos (3 de octubre) hasta el final de los mismos (7 de octubre) una gran cantidad de actividades para todos los públicos.

De hecho, este lunes, el municipio contó a partir de las 08.30 horas, el tradicional Maratón de Caminar, con salida desde la Plaza de la Constitución y desayuno para los participantes al finalizar.

La jornada incluirá la Ruta del Tapeo y del Aperitivo, el taller 'Acuarelas de cine' y el concurso infantil de dibujo y pintura 'Esta es mi Fiesta'. A las 20.00 horas se celebrará la eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y, desde las 22.30 horas, la Orquesta Show Quejío Fest amenizará el baile en la Plaza de la Constitución.

El martes 6 de octubre, víspera del Día Grande, se celebrará a las 19.00 horas el pasacalles infantil con carrozas temáticas, grupos musicales, además de baile y animación, con salida desde la Plaza de la Iglesia. A las 20.00 horas tendrá lugar la Santa Misa y, a continuación, la tradicional ofrenda floral de nardos y rosas blancas para engalanar el trono procesional de la Virgen del Rosario.

Por la noche, el Teatro Auditorio acogerá la Gala del Mayor 2026, protagonizada por Antonio Cortés. La jornada continuará en la Plaza de la Constitución con las orquestas Pentagrama y La Tentación.

Día grande

El miércoles 7 de octubre, Día Grande de la Virgen del Rosario, la jornada comenzará a las 8.00 horas con la gran diana de gigantes y cabezudos acompañados por una charanga. A las 10:00 horas se celebrará el Día de la Bicicleta y 'Ciclopeques', con salida desde la Plaza de Toros, y durante la mañana el Parque de Los Bajos reunirá hinchables, talleres, juegos a lo grande, la Gran Fiesta Holi y la Fiesta de la Espuma.

En cuanto a los cultos religiosos, a las 19.00 horas se celebrará la Santa Misa Mayor en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y, a las 20.00 horas, tendrá lugar la solemne procesión de alabanza con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Rosario Coronada por las calles del centro.

A las 22.00 horas se celebrará el gran espectáculo piro-musical en honor a la Patrona en la Plaza Tres Mártires (rotonda de la Policía Local). Las casetas de la Noche Joven en el Parque de Los Bajos y el gran baile de la Orquesta Pentagrama, a partir de las 22.30 horas en la Plaza de la Constitución, pondrán el punto final a las fiestas de 2026.

Unos festejos para los que el alcalde, Gabriel Amat, animó a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de todas las actividades preparadas para estos días, tanto de carácter lúdico y cultural como religioso, y a compartirlas en familia y con amigos.

Resto de la programación

El sábado 3 de octubre arrancó la programación con el despertar de cohetes y el Torneo de Dominó 'Virgen del Rosario'. Durante la mañana, el Parque de Los Bajos acogió un festival de hinchables, talleres de maquillaje de fantasía y globoflexia, mientras que a mediodía comenzó la Ruta del Tapeo y del Aperitivo y el festival 'La Flamenca' en la Plaza de Toros. La tarde continuó con la Fiesta Infantil del Videojuego y el musical 'El Gran Queso Dorado'. A las 21.00 horas, Pastora Soler actuó en el Teatro Auditorio con su gira «Más Rosas Que Espinas», y la jornada se cerró con las casetas de la Noche Joven y la Orquesta Show Quejío Fest en la Plaza de la Constitución.

El domingo 4 de octubre comenzó con la XX edición del Concurso de Pintura Rápida 'Juan Ibáñez' en el Castillo de Santa Ana. También se celebraron los torneos de petanca y ajedrez 'Virgen del Rosario', el paseo a caballo desde la Plaza de Toros y nuevas actividades infantiles en el Parque de Los Bajos, entre ellas hinchables, talleres, la Fiesta Infantil del Videojuego y el espectáculo del Gran Mago Pablo Romón. Por la noche, la Plaza de la Constitución acogió el gran baile de Sabor Amenta.