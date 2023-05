Manolo García llama a votar al PSOE a los jóvenes, «los grandes olvidados de Amat»

J. V. ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y candidato a la Alcaldía el 28M, Manolo García, considera que la población joven es la «gran olvidada» del equipo de Gobierno de Amat. «Las y los socialistas pedimos a la población joven que este domingo voten por el cambio para tener la ciudad que nos merecemos, para acabar con el pasado y conquistar el futuro, y eso sólo lo puede garantizar el PSOE», ha sostenido el dirigente socialista. «Muchos no han conocido otras políticas ni a otro alcalde y queremos decirles que hay otras formas de hacer política», como la del PSOE, que plantea, entre sus principales objetivos el fomento del acceso a la vivienda.

«Gabriel Amat no ha hecho ni una sola vivienda protegida en 28 años y cuando acabó la época del boom inmobiliario había 20.000 viviendas vacías en el municipio, pero no se le ocurrió al PP en ningún momento haber negociado para que muchas de estas viviendas fuesen de protección y, con ello, poder ocuparse de la gente que más lo necesita», le ha reprochado el dirigente socialista.

Para que la juventud decida quedarse a vivir en Roquetas de Mar y realizar allí su proyecto de vida «necesitan una ciudad que genere empleo, que les dé oportunidades, que apueste por los sectores productivos y los fortalezca», como el comercio, el turismo o la agricultura; algo que, ha lamentado, no sucede de la mano del Partido Popular. Los socialistas, en cambio, apuestan por estos sectores y otros, como: las tecnologías o la economía verde y se ha propuesto atraer inversores que generen empleo en Roquetas de Mar. «Hace mucho tiempo que no se ha instalado en el municipio una empresa que genere empleo de verdad, y nosotros vamos a potenciarlo, y crearemos polígonos industriales», ha asegurado Manolo García, quien ha echado en cara a Gabriel Amat que no se haya ocupado de las y los jóvenes como merecen y, ha señalado hacia sus «políticas anquilosadas» como principal motivo.

«No da a la juventud opciones de ocio, ni deportivas, ni de movilidad», ha enumerado y ha adelantado que, si obtiene el respaldo mayoritario en las urnas este domingo, «haremos de la plaza de Toros un referente en espacio de ocio en Roquetas de Mar» ya que, actualmente, está «infrautilizada». «Aprovecharemos este espacio para habilitar locales de ocio, de ensayo, de reuniones y, en Aguadulce, construiremos un centro cultural, porque vamos a darle a los jóvenes herramientas y espacios desde lo público», ha defendido el candidato socialista.

Manolo García también ha puesto sobre la mesa las «enormes dificultades» que tiene la juventud para la práctica deportiva; tanto, que muchas y muchos tienen «que irse a otros municipios» porque las instalaciones roqueteras que gestiona el PP están «mal mantenidas y son insuficientes». El PSOE «habilitará instalaciones nuevas y crearemos espacios públicos para que la gente pueda hacer deporte» algo que, ha sostenido, contribuye a la «cohesión social», del mismo modo que lo hace tener una oferta cultural «estable y accesible para todos y todas».

«La cultura no es pagar por una entrada a un concierto, es llevarla a la calle y tener una programación para todos los públicos durante todo el año» y en diversos espacios. La «inexistencia» de una red de transporte público y la «eliminación» de carriles bici, en lugar de potenciarlos, son otras de las «innumerables» medidas del PP contrarias a los intereses de la juventud. El candidato socialista ha insistido en que todo esto puede acabar el próximo domingo si la ciudadanía le da el respaldo mayoritario al PSOE.